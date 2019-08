„Men in Black“ in der Filminsel

Biblis.Am Wochenende kommen die „Men in Black: International“ auf die Leinwand der Bibliser Filminsel. Der Film läuft von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. August, jeweils um 20 Uhr.

Als junges Mädchen hat Molly einen Einsatz der „Men in Black“ (MIB) beobachtet. Seitdem will sie die Wahrheit über Aliens und die mysteriösen Männer in den schwarzen Anzügen herauszufinden. Sie entdeckt schließlich das Hauptquartier der MIB in New York. Dort ist Agent O von Mollys Intelligenz und detektivischen Fähigkeiten beeindruckt und macht aus ihr Agent M.

Ihr erster Auftrag führt sie nach London, wo sie gemeinsam mit dem legendären Agenten H einem Angehörigen eines außerirdischen Königshauses einen schönen Aufenthalt bereiten soll. Dieser wird jedoch bereits kurz nach seiner Ankunft in einem noblen Nachtclub ermordet. Kurz vor seinem Tod gibt er noch eine mächtige Waffe an M weiter. Die beiden Geheimagenten vermuten einen Maulwurf innerhalb der MIB-Organisation. Sie setzen nun alles daran, den Mörder und Verräter zu finden, bevor die mächtige Waffe in die falschen Hände gelangt. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.08.2019