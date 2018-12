Mercury lockt an vier Tagen ins Kino

Rami Malek ist als Freddy Mercury in der Filminsel zu sehen. © 20th Century

Biblis.Mit einem Dokumentarfilm über die Bedeutung von Saatgutvielfalt für die weltweite Landwirtschaft zeigt die Filminsel heute Abend um 20 Uhr. Pflanzensamen sind die Quelle des Lebens, da sie uns ernähren und heilen. Der Film „Unser Saatgut – wir ernten, was wir sähen“ zeigt, dass mittlerweile 90 Prozent aller Saatgutsorten verschwunden sind. Die Regisseure Taggart Siegel und Jon Betz begleiten Bauern, Wissenschaftler, Anwälte und Ureinwohner, die den Kampf gegen die Konzerne aufgenommen haben.

„Bohemian Rhapsody“ läuft wegen der großen Nachfrage gleich an vier Tagen im Kino: von Freitag bis Montag, 14. bis 17. Dezember, jeweils um 20 Uhr. Rami Malek brilliert in der Rolle des Freddie Mercury, der die Band Queen im Jahr 1970 mit Brian May, Roger Taylor und John Deacon gründet. Bald produzieren die vier Männer Hit um Hit – doch Freddie Mercury kämpft mit seiner inneren Zerrissenheit. Schließlich verlässt er Queen, um eine Solokarriere zu starten. Doch er muss schon bald erkennen, dass er ohne seine Mitstreiter aufgeschmissen ist. Obwohl er an Aids erkrankt ist, gelingt es ihm, seine Bandmitglieder noch einmal zusammen zu trommeln und beim Live Aid einen der legendärsten Auftritte der Musikgeschichte hinzulegen.

Cristopher Robin ist erwachsen

Mit dem Kinderfilm „Christopher Robin“ am Sonntag, 16. Dezember, 15 Uhr, will die Filminsel auch Erwachsene ansprechen. Christopher Robin (Ewan McGregor), der einst mit Winnie Puuh und seinen tierischen Freunden zahllose Abenteuer im Hundertmorgenwald erlebte, ist erwachsen geworden – und unglücklich. Er steckt in einem schlecht bezahlten Job fest und vernachlässigt seine Familie.

Als er einen Familienausflug absagen muss, weil sein Chef ihn am Wochenende zur Arbeit zwingt, ist er am Tiefpunkt angekommen. Da steht plötzlich Winnie Puuh vor ihm. cid

