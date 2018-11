MGV Liederkranz probt eifrig

Biblis.Bereits seit Wochen bereiten sich die Chöre des MGV Liederkranz Biblis mit intensiven Proben auf das Weihnachtskonzert vor, das am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Bartholomäus in Biblis stattfindet. Es ist bereits das 38. Weihnachtskonzert.

Die Chöre des Vereins werden unter der Gesamtleitung von Julian Schwarz gemeinsam mit dem GV Eintracht und dem Jungen Chor Freestyle, der unter der Leitung von Dirigent Sven Salomon singt, traditionelle und moderne Weihnachtslieder zu Gehör bringen. Der Eintritt ist frei. Zur Deckung der Unkosten wird allerdings um eine Spende gebeten. Im Anschluss an das Konzert findet im Flic-Flac an der Jahnturnhalle ein gemütlicher Ausklang statt, bei dem alle Besucher des Konzertes willkommen sind. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.11.2018