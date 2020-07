Miete einkassiert aus Wut auf die Stadt

Bürstadt/Lampertheim.Die Besucherstühle im Lampertheimer Amtsgericht sind ungewöhnlich gut besetzt, das Interesse an der Verhandlung ist groß: Einem langjährigen Mitarbeiter der Bürstädter Verwaltung wird vorgeworfen, 1350 Euro Miete für eine Obdachlosenunterkunft in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Das Gericht verurteilt den geständigen Angeklagten am Dienstag zu einer Geldstrafe von 7200 Euro – vor allem,

...