Mit blauem T-Shirt klappt einfach alles

Biblis.Viele „blaue Wunder“ – und zwar im positiven Sinne – konnten beim Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar erlebt werden. Dank der Ehrenamtlichen, die alle mit blauen T-Shirts ausgestattet waren und sich so sichtbar für das Gemeinwohl einsetzten, konnte am Samstag viel geschaffen werden. So auch in der Gemeinde Biblis. Dort hatten sich acht Projekte angemeldet, drei davon hatten „ein blaues Herz für Kinder“.

„Die Kinder schauen genau zu, ob wir das auch richtig machen“, meinte augenzwinkernd Ewald Gleich von der SPD Biblis-Nordheim-Wattenheim. Gemeinsam mit sieben weiteren Helfern nahmen sie sich den großen Spielplatz in Nordheim vor. Die Idee hierzu entstand bei einer Gemarkungsrundfahrt, da zupfte der Bibliser Bürgermeister Unkraut aus einem Busch auf diesem Spielplatz.

„Wir schleifen den Pavillon ab und streichen ihn neu, weiterhin säubern wird die Wege, damit die Randsteine wieder zu sehen sind, und gibt es ja noch einiges zu tun in Sachen Hecken schneiden und Unkraut entfernen“, fasste Renate Weissbrodt zusammen. Sie freute sich, dass sich zwei neue Helfer der Truppe anschlossen.

Stärkung zwischendurch

Ebenso freute sich die „blaue Spielplatzgruppe“ über den Besuch von Gisela Gibtner von der Bürgerstiftung Biblis. „Wir möchten das Engagement der Bürger für diesen ehrenamtlichen Tag unterstützen und bringen allen Projekten Fleischkäsebrötchen und Getränke zur Stärkung vorbei“, erzählte sie. In Nordheim ging es mit der Arbeit für Kinder in der Schulkindbetreuung Kuckucksnest weiter. Dort hatte der Förderverein der Steinerwaldschule Nordheim/Wattenheim als Träger der Schulkindbetreuung zu einem handwerklichen Einsatz gerufen. Allerdings fehlte es hier an engagierten Helfern. Drei weibliche Vorstandsmitglieder hatten sich als Helfer gemeldet und ihre Männer gleich rekrutiert. „Ohne Männer ist das nicht zu schaffen“, fand Nadine Nolting vom Vorstand des Fördervereins, hinzu kamen noch zwei Eltern.

Gemessen an der Mitgliederzahl des Fördervereins sowie an den 60 Kindern, die bei der Schulkindbetreuung angemeldet sind, war dies eine magere „Ausbeute“. Dabei stand einiges an Arbeit an: Im ersten Stock der Schulkindbetreuung, die in einer ehemaligen Gaststätte untergebracht ist, wurden die alte Holztheke entfernt und eine neue Küchenzeile aufgebaut, nebst neuem Siphonsystem für die Spüle. Beim alten System entstand oft eine Geruchsbelästigung. „Die Küchenschränke haben wir im Vorfeld schon zusammengebaut“, sagte Nolting. Hierauf wurde noch eine neunzig Zentimeter tiefe Arbeitsplatte montiert.

Weitere kleinere Arbeiten im Haus fanden statt. So verändert ein Abtrennungsvorhang nun die Atmosphäre im ersten Stock, wo die Kinder ihre Sachen aufhängen. „Für die neue Küchenzeile hat der Förderverein etwa 1000 Euro investiert“, verriet Nolting zudem.

Ein Großprojekt lief beim katholischen Familienkindergarten Sonnenschein in Biblis. Dort standen Gartenarbeiten auf 1000 Quadratmetern an sowie die Verteilung von neuen Holzhackschnitzeln als Fallschutz unter den Spielgeräten. Auch ein Barfußpfad wurde angelegt.

Muscheln gesammelt

„Wir haben etwa 40 erwachsene Helfer und ganz viele kleiner Helfer, die schon super anpacken“, meinte Kita-Leiterin Ellen Gärtner. Sie war sich mit Sabrina Mohr, Vorsitzende des Elternbeirates, einig, dass es toll sei, was gemeinsam erreicht werden könne. „Bei uns steht der Gedanke des Zusammenkommens und Kennenlernens im Vordergrund, damit ein Gemeinschaftsgefühl entsteht“, betonte Gärtner.

Es seien sogar Eltern ehemaliger Kita-Kinder und weitere Bürger aus Biblis zum Helfen vorbeigekommen. „Das ist das erste Mal, dass wirklich auch von ,außerhalb’ Helfer dabei sind“, berichtete Ellen Gärtner erfreut.

Der Förderverein hatte im Vorfeld schon einige Bäume gefällt, um die Gartenarbeiten für den Freiwilligentag vorzubereiten. Alle waren vor allem vom Barfußpfad begeistert, dessen sechs Bereiche ausgehoben und entsprechend gefüllt wurden. Eine Gruppe sammelte dafür sogar am Rheinstrand Muscheln.

© Südhessen Morgen, Montag, 17.09.2018