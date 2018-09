Mit Frohsinn gegen Pessimisten

Biblis.Bei manchen Comedians lässt der Titel des Programms bereits auf den Inhalt schließen. Am Mittwochabend war der aus Funk und Fernsehen bekannte Ole Lehmann zu Gast in der Bibliser Filminsel und spielte dort seinen „Homo fröhlich“.

„Uns fehlt die Grundfröhlichkeit“, schreibt er seinen Landsleuten gleich zu Beginn ins Stammbuch. Meckern und sich beschweren stellt er als Volkssport Nummer eins dar, völlig unabhängig von Alter, Geschlecht, politischer Einstellung oder sozialem Status. Personen, die wie die Zombies in „The walking dead“ herumlaufen und die das Glas immer halb leer sehen, sind ihm offensichtlich ein Graus. Deshalb macht er sich auf die Mission, das zu ändern und hat sein ganzes Leben einer einzigen Aufgabe verschrieben: Lehmann will Frohsinn verbreiten.

„Was macht euch Spaß?“ fragt er in die Runde. Jede Antwort ist ihm Recht. Tanzen, singen, eine Schorle im Pfälzer Wald trinken, heißt es aus dem Publikum. Alles gut, Hauptsache die Laune stimmt. Bei ihm sowieso. Lediglich der Kampf, in dem er sich mit seinem Körper befindet, nervt ihn. Als Mann, der den 50. Geburtstag vor sich hat, fühlt er sich noch jung – doch Knie, Hüfte und alte Frauen, die ihn beim Joggen überholen, erinnern ihn daran, dass die Zeit nicht spurlos an ihm vorüber geht.

Vorurteile sind doof

Der Wahl-Berliner erlebt viel und teilt die Anekdoten gern mit seinen Zuhörern. Egal ob im Bio-Supermarkt, auf der Straße oder bei der Thai-Massage: Das Leben bietet viel Interessantes und vor allem Mitmenschen, deren Meinungen ihn zuweilen verzweifeln lassen. Ist er mit seinem Freund unterwegs, amüsieren ihn die Ressentiments gegen Schwule nur bis zu einem gewissen Grad. Interesse bekunden, findet er in Ordnung. Doch Fragen wie: „Wann habt ihr euch denn entschlossen, schwul zu werden?“ bringen ihn doch an die Grenze von Geduld und Humor. Also wird sein Feldzug erweitert: Schlechte Laune und Homophobie erklärt er zu seinen Feinden, die er mit Witz und Scharfsinn bekämpft.

Als ausgebildeter Musical-Sänger nutzt er gerne die Musik, um die Umwelt an seiner Fröhlichkeit teilhaben zu lassen. Lieder von Elton John und den Boomtown Rats lockern auch sein Programm auf. Dabei vergisst Lehmann aber nicht seinen Kulturauftrag – und sorgt für Stimmung. Das Fazit lautet: Homosexualität ist natürlich, die Vorurteile dagegen sind doof. Und wenn die Leute einem mit ihrem Unsinn auf die Nerven gehen, rät der Comedian, nie den Humor zu verlieren und mit Fröhlichkeit dagegenzuhalten.

