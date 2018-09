Mit Klaus Schlappner in Quingdao aufgelaufen

Biblis.Begleitet von der Bibliser Trainerlegende Klaus Schlappner sind 38 jugendliche Fußballspieler erfolgreich aus China zurückgekehrt. Die U16-Spieler liefen bei einem deutsch-chinesischen Fußballturnier gegen vier Mannschaften aus dem Reich der Mitte auf. Dazu waren sie in die ostchinesische Provinz Shandong und in die Stadt Qingdao geflogen.

In der Hafenstadt leben über neun Millionen Menschen. Sie ist von Wolkenkratzern, Parks und Stränden geprägt. Bekannt ist die Stadt auch für ihr Bier, das auf die deutsche Kolonialzeit von 1898 bis 1914 zurückgeht. Die Fußballer – darunter Timo Kauder aus Wattenheim und Noah Hannawald aus Lampertheim – besichtigten auch beeindruckende Sportanlagen, das Schlappner-Museum und die erste Fußballschule des FC Bayern München in China.

Um Menschen und Kultur besser kennenzulernen, unternahmen sie Ausflüge zu einem Kloster in die Berge und genossen die Aussicht. Zudem staunten sie über die Architektur der Altstadt von Qingdao, die vom deutschen Stil geprägt ist. Zudem hatten sie Gelegenheit, zu chinesischen Schülern Kontakt aufzunehmen und erfuhren, dass in den dortigen Schulen mehr Druck gemacht und Fleiß und Leistungsbereitschaft eingefordert würden. „Wir hatten 14 Tage lang große Hitze“, erzählte Klaus Schlappner, der in China als ehemaliger Nationaltrainer gewirkt hatte. Die Spiele wurden deshalb in den späten Nachmittag und frühen Abend verlegt.

Völkerverständigung

Neben den fußballerischen Vergleichsmöglichkeiten legten Schlappner und seine Delegation viel Wert auf Völkerverständigung und die Wertschätzung verschiedener Kulturen. Auch eine evangelische Kirche und ein großes Film- und Fernsehgelände – das größte in China – sowie das olympische Segelrevier konnten die jungen Deutschen besichtigen.

Am Ende nahmen die Jungs für ihre Siege nicht nur Medaillen mit nach Hause, sondern kamen voller neuer Erfahrungen und Eindrücke in die Heimat zurück. Fell

© Südhessen Morgen, Montag, 10.09.2018