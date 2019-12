Mit Rollator durch Biblis ist schwierig

Biblis.Viele Gehwege in Biblis seien für Rollstühle oder Rollatoren nur schwer zugänglich. Die SPD will die Gemeinde daher barrierefrei machen und fordert, dafür 20 000 Euro in den neuen Haushalt einzustellen. „Das ist zunächst der erste Schritt, dafür kann man noch nicht viel realisieren. Aber das ist ein Anfang und sollte so in den kommenden Jahren fortgeführt werden“, sagte Fraktionschef Josef Fiedler im Bibliser Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss. In einer Ortsbegehung mit Sozialverbänden und Betroffenen sollten neuralgische Stellen aufgenommen werden.

Hans-Michael Platz (CDU) fand dieses Vorhaben zwar „ehrenwert“, doch im Stadtentwicklungskonzept seien solche Bordsteinabsenkungen bereits vorgesehen und würden bei Straßenerneuerungen auch umgesetzt. Bürgermeister Felix Kusicka schlug vor, diese Angelegenheit gezielt als Auftrag in die Lenkungsgruppe einzubringen, das Geld in den Haushalt einzustellen, aber mit einem Sperrvermerk zu versehen. Der künftige Bürgermeister Volker Scheib meldete sich ebenfalls zu Wort. „Ich bin von vielen Biblisern angesprochen worden und halte die Barrierefreiheit für einen sehr wichtigen Punk“. In meinem Haushalt 2021 wird es dafür eine Position geben“, stellte Scheib klar.

Neues Dach für den Bauhof strittig

Der Haushalt für 2020 stand ohnehin im Mittelpunkt der Sitzung. David Svoboda von der Finanzverwaltung hatte den Fraktionen bereits im Vorfeld verschiedene Punkte erläutert. Sie konnten bei der Sitzung noch einmal Fragen stellen. Unklarheiten gab es wegen verschiedener Summen für den Bauhof. So sind 65 000 Euro für ein neues Dach der Fahrzeughalle vorgesehen. Die Halle gehörte dem Kraftwerk und wurde der Gemeinde überlassen. Allerdings passen nicht alle Fahrzeuge hinein. CDU–Fraktionschef Platz fragte sich, ob es sinnvoll sei, ein neues Dach draufzusetzen. „Es ist sowieso ein Umzug des Bauhofs im Gespräch, wenn auch noch nicht genau klar ist, wohin. Von der Gemeinde hätte ich außerdem gerne einen Kostenvoranschlag für eine komplett neue Halle, in der alle Fahrzeuge untergestellt werden können“, verlangte Platz. Die Position wurde mit einem Sperrvermerk versehen.

„Goldene Zeiten sind vorbei“

SPD-Fraktionsvorsitzender Josef Fiedler schloss sich dem an und plädierte dafür, den zweiten Ölabscheider für 35 000 Euro ebenfalls mit einem Sperrvermerk zu versehen. Für ihn war auch nicht ganz klar, was aus den für 2019 eingestellten vier Millionen im Baubereich in einzelnen Projekten geworden sei und wie viel davon ausgegeben wurde. „Mittelfristig sehe ich das Problem, den Haushalt auszugleichen. Es gibt noch keine klaren Zeichen, dass wir dies ohne das Kraftwerk schaffen. Das treibt mich persönlich um“, erklärte Fiedler. Er glaubt, dass es vielen Bürgern erst bei Steuererhöhungen auffalle, dass „die goldenen Zeiten in Biblis vorbei sind“.

Die Freie Liste Biblis (FLB) war lediglich durch Mathias Wittner vertreten und hatte keine Fragen zum Haushalt. Bei der Abstimmung enthielten sich SPD und FLB, die CDU stimmte dafür. cid

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.12.2019