Mit starken Böen gekämpft

Biblis.Über eine perfekte Regatta mit hochklassigem Segler-Feld freute sich der Segelverein Biblis. Bei Kaiserwetter mit Windstärken von drei bis vier Beaufort Nordost stand drei Tage lang die zweite Runde der Hessenmeisterschaft und der Ranglistenregatta Finn Dinghy an. Jürgen Eiermann vom örtlichen Segelverein nahm mit seinem Sieg in Biblis auch die Ranglisten-Punkte für die Deutsche Meisterschaft mit. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Klaus Reffelmann vom Westfälischen Yachtclub Delecke und Detlev Guminski vom Dreieich Segelclub Langen.Bei der Hessenmeisterschaft belegte die Familie Guminski mit Vater Detlev und Sohn David die Plätze eins und zwei. Jürgen Eiermann landete auf dem dritten Platz.

In der olympischen Einmannboot-Klasse Finn Dinghy traten 23 Boote an, davon zwölf Segler des Bibliser Vereins. „Wir hatten ein qualitativ und quantitativ gut besetztes Feld. Die Top-Segler aus dem Südwesten waren alle da,“ berichtet Detlev Guminski, der hessische Finn Obmann. Das Wettfahrtleitungsteam unter der Führung von Jens Krauss hatte die Regatta jederzeit fest im Griff. Auch Krauss zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ablauf.

Von Dienstag, 22. Mai, bis Freitag, 1. Juni, findet in Biblis ... Von Dienstag, 22. Mai, bis Freitag, 1. Juni, findet in Biblis beim Segel verein die Weltmeisterschaft im ferngesteuerten Segeln statt. Dabei treten 120 Teilnehmer aus 16 Nationen an, die in zwei Klassen starten.

Die vier gültigen Läufe über je fünf Runden im klassischen Up-and- Down-Kurs wurden im Schnitt in 40 Minuten absolviert. So konnten am ersten Tag schon drei Läufe gewertet werden. Am zweiten Tag starteten die Finn Dinghy Segler zur letzten Wettfahrt. Lediglich ein Massenfehlstart führte zum Abbruch, danach verlief der Wettkampf bis auf einige Kenterungen durch starke Böen regelkonform. Selbst beim Kentern hatten die Segler alles souverän im Griff, so dass die DLRG nicht eingreifen musste.