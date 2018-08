Anzeige

Die anderen Stationen bei der Feuerwehr waren anspruchsvoller und brachten den Kindern verschiedene Gerätschaften näher. „Zuerst haben wir den Kindern aufgezeigt, was die Jugendfeuerwehr so macht, was in den Übungsstunden passiert, dass es Zeltlager gibt und wie die Freizeitbeschäftigungen bei uns aussehen“, erklärte Kranz.

Ganz nebenbei lernten die jungen Gäste an den verschiedenen Stationen im und um den Feuerwehrstützpunkt diesen auch näher kennen. Mal ging es um die Handhabung eines Wasserschlauches. Mit dessen Wasserdruck sollten die Kinder einen Ball um Hindernisse bewegen. Außerdem durften die Kinder Gasflammen löschen. Die Betreuer achteten hier auf die Sicherheit. „Die Kinder durften eine Uniform der Aktiven oder der Jugendfeuerwehr anziehen, und es wird ein Bild vor dem Feuerwehrauto gemacht“, erzählte Kranz. Das Bild wurde ausgedruckt und konnte zur Erinnerung mit nach Hause genommen werden. Natürlich durften die Kinder auch im Feuerwehrauto mitfahren. str

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.08.2018