Miteinander reden und singen

Biblis.„Happy Birthday“ spielte das Flöten-Trio im katholischen Pfarrzentrum – und die Gäste des Donnerstagstreffs sangen fleißig mit. Denn der gesellige Nachmittag für Senioren, der zweimal im Monat stattfindet, feierte sein einjähriges Bestehen. Der Donnerstagstreff findet jeden zweiten und vierten Donnerstag im Montag von 14 bis 16.30 Uhr in den Räumlichkeiten des katholischen Pfarrzentrums in Biblis statt.

„Das erste Treffen war am 9. November 2017“, erinnerte sich Rosi Wolf, die gemeinsam mit Anne Lugert, Rita Karb, Lieselotte Jung, Ilse Gürth, Maritta Meister sowie Silvia Berger den Treff für Senioren betreut. Die Idee entstand aus einer anderen ehrenamtlichen Aktion heraus. Denn viele der Helfer waren einst auch im Demenzcafé „Memory“ tätig, das in Biblis in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz angeboten wurde.

„Wir absolvierten damals auch eine Schulung und sind als Demenzbetreuer zertifiziert“, erklärte Wolf. Allerdings wurde das Demenzcafé aufgrund mangelnder Besucher nicht mehr angeboten. Die Helfer entschieden sich, einen offenen, konfessionsübergreifenden Nachmittagstreff zu organisieren. „Demenzerkrankte hatten wir bisher beim Donnerstagstreff nicht, aber sie können kommen, da wir entsprechend ausgebildet sind“, so Rosi Wolf.

Inzwischen kommen regelmäßig um die zehn Gäste vorbei. Bei der Geburtstagsfeier reichte der Raum sogar kaum aus, da knapp 20 Teilnehmer da waren. Der Donnerstagstreff soll keine Konkurrenz zum Seniorennachmittag in Biblis sein, sondern einfach ein weiteres Angebot. „Denn man merkt schon, den meisten Senioren fehlt Gesellschaft, viele leben alleine, sind verwitwet, reden manchmal den ganzen Tag kaum mit jemanden“, sagte Wolf.

„Wir bieten Sitzgymnastik an, was sehr gut gefällt, ebenso singen wir viel, auch dies kommt gut an.“ Auch werden Geschichten und Gedichte vorgelesen, die Besucher können Vorschläge einbringen. „Wir sind da ganz offen.“ str

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.11.2018