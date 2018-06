Anzeige

Bevor der ganze Spaß und Trubel in der Einrichtung begann, fand noch ein Gottesdienst in der Simultankirche statt, bei dem auch die Vorschulkinder verabschiedet wurden. Sternenhüpfer lautete der Name der baldigen Schulkinder, und entsprechend hatten sie sich mit Astronomie und manchen Forscherfragen zum Himmelszelt auseinandergesetzt. Den Gottesdienst gestalteten die Vorschulkinder mit. Bei diesem gab es ein großes Lob von Pfarrer Arne Polzer an die Erzieher der Evangelischen Kindertagesstätte. „Ich lobe sie immer für ihre gute Arbeit, doch diesmal gibt es einen besonderen Anlass: Denn zum zweiten Mal erhielt unsere Einrichtung das Gütesiegel der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder (BETA)“, zeigte sich Pfarrer Polzer begeistert. Vor allem auch, da diese Auszeichnung sehr selten sei. Gerade mal 15 Einrichtungen in der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau, in Hessen und Rheinland-Pfalz seien mit BETA zertifiziert.

Die bundesweit anerkannte Auszeichnung prämiert Kindertagesstätten, die in ihrer religions- und sozialpädagogischen Arbeit eine besondere Qualität gewährleisten. BETA wird als Qualitätssiegel nur an Einrichtungen vergeben, die erfolgreich ein Qualitätsentwicklungssystem in ihrem Haus etabliert haben. Die Einrichtungen müssen mindestens seit vier Jahren Qualitätsentwicklung und -sicherung als Instrument zur kontinuierlichen Reflexion und Weiterentwicklung ihrer pädagogischen Arbeit genutzt haben, bevor sie sich bewerben können. Dabei sind das evangelische Profil und die Fachlichkeit besonders im Blick. Die Auszeichnung gilt fünf Jahre. str

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.06.2018