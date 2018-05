„Mitten im Leben, mitten im Ort“

Anzeige

Biblis.„Ein Seniorenheim gehört nicht an den Rand eines Ortes, sondern mitten hinein ins bürgerliche Leben“, sagte der Bibliser Bürgermeister Felix Kusicka beim Tag der offenen Tür des neu gebauten Haus Paulus der Römergarten Senioren-Residenzen GmbH in Biblis. Symbolisch wurde das rote Band am Eingang durchschnitten, und Besucher konnten sich die neuen Räumlichkeiten selbstständig oder bei Führungen anschauen.

Wo einst der Fest- und Parkplatz an der Riedhalle zu finden war, steht nun ein zweistöckiges Seniorenheim, in das Mitte Juni die ersten Bewohner einziehen werden. Eineinhalb Jahre hat der Bau gedauert und stieß nicht immer auf Wohlwollen. Daran erinnerte Bürgermeister Kusicka. „Es gab auch Widerstand, gerade aufgrund des Platzes. Manche sagten, das Haus solle Richtung Friedhof oder an den Ortsrand“, so Kusicka. Schließlich konnte das Gebäude doch mitten im Ort gebaut werden.

„Fragen Sie sich mal, wo sie im Alter wohnen wollen? Im Ort oder außerhalb“, sinnierte der Bürgermeister. Eine solche „Randlösung“ setze ein falsches Zeichen, grenze aus. „Senioren gehören zu unserer Gemeinschaft, wir wollen sie nicht ,aussperren’“, betonte der Bürgermeister. Daher sei der Ort des neuen Seniorenhauses genau richtig, um sich wohlzufühlen und schnell heimisch zu werden. „Mitten im Leben und Geschehen, mitten in Biblis“, betonte er.