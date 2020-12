Advent

SKK macht mit Weihnachtsbude in Bürstadt Station

Mit einem besonderen Angebot ist der Vereinsnachwuchs am Freitag und Samstag unterwegs: Weil der Weihnachtsmarkt abgesagt ist, gibt es Lebkuchen und Bratwurst "to go" - zum Abholen und Zuhause genießen.