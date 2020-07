Biblis.Wenn nach 45 Jahren ein Vorsitzender nicht mehr zur Wiederwahl antritt, dann kann man mit Fug und Recht von einer Zäsur sprechen. So geschehen beim Angelsportverein Wasserrose (ASV) (wir berichteten). Bevor die Wahlen anstanden, ließ der Noch-Vorsitzende Michael Prommer bei der Jahreshauptversammlung, die am Bruchweiher im Freien stattfand, das vergangene Jahr Revue passieren. Die Angelfreunde trafen sich zum „3-Seen-Cup“ und am gepachteten See. Sie nahmen an Einladungs- und Freundschaftsangeln teil. Auch der Nachwuchs war aktiv. „Leider ist die Beteiligung etwas rückläufig“, bedauerte Prommer.

Neben einem Familienabend im Vereinsheim beteiligte sich der Verein am Weihnachtsmarkt und spielte ein Rekordergebnis beim Vatertagsfest ein. Auch deshalb konnte Kassenwart Jörg Schneider von einem kleinen Plus berichten, das in die Rücklagen fließt. Kassenprüfer Helmut Reiling und Raimund Lösch bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig.

In diesem Jahr stellt sich die finanzielle Situation nicht mehr so rosig dar. Die Familienfeier und das Vatertagsfest sind bereits ausgefallen. Ob der Bibliser Weihnachtsmarkt stattfindet, ist fraglich. Deshalb beschloss die Versammlung eine moderate Beitragserhöhung – die erste nach 15 Jahren. Der Mitgliedsbeitrag für Aktive steigt um 10 Euro im Jahr. Passive Mitglieder werden ab nächstem Jahr 5 Euro mehr bezahlen. Auch der Jugendbeitrag wird leicht erhöht.

Liselotte Rat wurde zum Ehrenmitglied ernannt. 50 Jahre dabei sind Alfred Schmidt und Anton Lang Dazu wurden Wolfgang Helfrich und Hans Kilian für 40 Jahre Vereinstreue geehrt.

Auf Beschluss der Versammlung wurde ein Aufnahmestopp für Neumitglieder beschlossen. Der Vorstand informierte, dass der Bruchweiher mit 150 Kilogramm Rotaugen, 250 Kilogramm Brassen und 50 Kilogramm Hecht besetzt wurde. Es wurden zehn Kilo kleine und größere Aale eingesetzt. Fell

