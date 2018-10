Motorradfahrer schwer verletzt

Biblis.An der Einmündung der Kraftwerkstraße zur Landesstraße 3261 stieß gestern gegen 14.35 Uhr ein 54 Jahre alter Kia-Fahrer gegen ein auf der Vorfahrtstraße fahrendes Motorrad. Der 70 Jahre alte Fahrer aus Darmstadt, der in Richtung der Bundesstraße 44 fuhr, wurde bei dem Unfall schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer aus Biblis blieb unverletzt. An den Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden von etwa 15 000 Euro entstanden. Für die Unfallrekonstruktion hat die Polizei einen Sachverständigen beauftragt. Nach ersten Aussagen sollen zum Unfallzeitpunkt zwei Sprinter-Fahrzeuge in der Nähe gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter der nummer 06206 /9 44 00 . pol

