Müller macht nun doch weiter

Biblis.„Ich bin meinem eigenen Entschluss untreu geworden, doch die Interessen des Geflügelzuchtvereins gehen vor“, sagte Hans-Georg Müller, der in seinem Amt als Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins erneut bestätigt wurde. Er hatte schon vor Monaten bekanntgegeben, dass er bei der Wahl nicht mehr als Vorsitzender antreten wolle. Doch zum „Wohle des Vereins“ macht er nun notgedrungen weiter. Dem Vernehmen nach habe sich kein anderer Kandidat für das Amt gefunden.

Müller berichtete vor der Wahl über die Aktivitäten des Vereins. Dieser umfasse aktuell 121 Mitglieder, einschließlich der vier Ehrenmitglieder. „In unserer Jugendgruppe sind zudem zehn Jugendliche“, freute sich Müller. Neben acht Vorstandssitzungen 2019 fanden fünf Monatsversammlungen statt, bei denen es drei Mal Vorträge von Mitgliedern und Züchtern gab.

Stefan Reiling sprach über die Nürnberger Lerchen, Hans Werner Heuser stellte die besonderen Merkmale seiner Niederländischen Schönheitsbrieftauben vor und Günther Häuser seine Plymouth Rocks. „Es waren kurzweilige Vorträge gespickt mit Fragen der Anwesenden“, lobte Müller. Die Monatsversammlungen dienen dem Gedankenaustausch zur Förderung der Rassegeflügelzucht. Leider sei das Interesse an diesen Versammlungen rückläufig und es sei, so Müller, zu überlegen, wie dem entgegengesteuert werden könnte.

„Verein hervorragend vertreten“

Erfreut berichtete der Vorsitzende darüber, dass Züchter wie Stefan Reiling, Hans Werner Heuser, Richard Eufinger, Josef Wetzel, Wolfgang Menger, die Zuchtgemeinschaft Koch und auch andere Mitglieder den Verein auf bedeutenden Schauen in Deutschland hervorragend vertreten hätten. Auch erinnerte Müller an die Teilnahme am Kinderfrühlingsfest des Wirtschafts- und Verkehrsverein Biblis. Neben dem Betrieb der Cafeteria stellte der Verein Hühner und Tauben aus. „Oft war hier zu hören, dass gerade Kinder zum ersten Mal auf diese Weise Kontakt zu lebendem Geflügel gehabt hätten“, berichtete Müller.

Natürlich wurde auch die große Lokalschau in der Riedhalle angesprochen. Hier hätte sich gezeigt, dass dank der Mitgliedern und weiteren Helfern vieles geschafft werden könne. Ziel des Vorsitzenden war und ist es weiterhin, „dass immer das Wohl des Vereins im Auge und im Herzen gehalten wird“.

Neue Ehrenmitglieder

Zuchtwart Hans Werner Heuser lobte ebenfalls das Engagement der Mitglieder, wünschte sich aber, dass beim Aufbau der Schau mehr Leute mithelfen würden, beim Abbau sei man dagegen sehr gut besetzt. Die Lokalschau sei der Höhepunkt des Züchterjahres, man habe, von Ausreißern nach unten abgesehen, viele gute Bewertungen für die Tiere erlangen können.

Bei den Wahlen wurde Hans-Georg Müller bestätigt, stellvertretender Vorsitzender ist Timo Kessler, Rechner Wolfram Kissel und Schriftführerin Hilde Heuser. Es gab zudem zwei Anträge, die beiden langjährigen Mitglieder Josef Barth und Hilde Heuser zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Dem wurde zugestimmt.

