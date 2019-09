Mülltonne in Flammen

Biblis.Eine brennende Mülltonne hat in der Nacht zum Montag für einen Einsatz der Bibliser Feuerwehr gesorgt. Aufmerksame Autofahrer hatten die Flammen kurz nach Mitternacht in der Darmstädter Straße auf Höhe eines Getränkemarkts entdeckt und Alarm geschlagen. Wenige Minuten später waren zwölf Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Eine große Restmülltonne war komplett in Brand geraten, wie Feuerwehrsprecher Ralf Becker mitteilt. „Das Feuer drohte, auf einen Kunststoffrolladen und ein Fenster überzugreifen.“

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen zügig löschen und so Schlimmeres verhindern. Die Hausbewohner, die von der Feuerwehr geweckt wurden, hätten die Löscharbeiten auf der Straße mitverfolgt, berichtet Becker weiter. Bis die Feuerwehr Sturm läutete, sei ihnen die große Gefahr, in der sie sich befanden, gar nicht bewusst gewesen. Nach etwa einer Stunde konnten die Brandschützer den Einsatz wieder beenden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.09.2019