Musical zu Weihnachten

Biblis.Die Idee, mit einem Kinderchor das Weihnachtsmusical „Simeon – Die unbekannte Weihnachtsgeschichte“ aufzuführen, ist eine Herzensangelegenheit von Chorleiterin Katharina Hack. Interessierte Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sind hierzu eingeladen. Die Proben finden ab Dienstag, 10. September, wöchentlich von 16 bis 17 Uhr im Bürgerzentrum in Biblis statt.

Singen und Theater – für jeden ist etwas dabei. Wer mitmachen möchte, der kann einfach zu den Proben kommen, um dann an der großen Aufführung am dritten Advent während des Weihnachtskonzertes des MGV Liederkranz in der katholischen Pfarrkirche St. Bartholomäus teilzunehmen. Der Unkostenbeitrag beträgt 25 Euro inklusive Noten und Übungs-CD. Nähere Informationen gibt es im Internet unter liederkranz-biblis.de/kinderchor sowie telefonisch bei Klaus Maltry unter 0176/34 10 34 77 oder bei Manfred Gaspar, 0178/1 40 35 76. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.09.2019