Musicals erklingen im Bürgerzentrum

Biblis.Beliebte Hits sowie Szenen aus bekannten Musicals bringt die Musical-Company am Samstag, 10. November, 20 Uhr, im Bürgerzentrum in Biblis auf die Bühne. Die Gemeinde präsentiert in ihrer Kulturreihe „The Best of Musicals“.

Peter Kühn, Anita Vidovic und Hella Boysen wollen ihr Publikum in einer vielfältig inszenierten Bühnenshow und wechselnden Kostümen mit Musical-Highlights begeistern.

Das Ensemble nimmt das Publikum mit auf eine Reise vom Londoner Westend über New York und Paris bis nach Vietnam. Unter anderem stehen „Phantom der Oper“, „Cats“, „Miss Saigon“, „König der Löwen“, „Grease“, „Mamma Mia“, „We will rock you“ auf dem Programm. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.10.2018