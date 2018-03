Musik und Geselligkeit

Anzeige

Auch im geselligen Bereich gab es vieles zu berichten. So unternahm der Verein eine Winterwanderung und lud zum Heringsessen an Aschermittwoch ein. „Im März fand in der Pfalzbachhalle in Mitlechtern die Jubilarenehrung des Sängerkreises Bergstraße statt. Von unserem Verein wurde Hubert Seibert für 70 Jahre aktives Singen geehrt“, erinnerte Seibert.

Am 1. Mai besuchten die Mitglieder den Gesangverein Harmonie Fehlheim zum Frühschoppen. An Christi Himmelfahrt ging es zum Schlachtfest des Gesangverein Liederkranz Groß-Rohrheim. „Einige unserer Sänger beteiligten sich wieder am musikalischen Auftritt des Rohrheimer Gesangvereins.“

Im Sommer fand ein Helferfest in der Grillhütte von Biblis statt und im Oktober unter dem Motto „Wein und Gesang“ eine Weinprobe in Gundersblum. Im September veranstaltete der Sängerkreis Bergstraße im Bürgerzentrum Biblis ein Jubiläumskonzert zum 70. Bestehen des Sängerkreises. Der Frohsinn übernahm zudem die Pausenbewirtung.

Der Verein war mit einer Männergruppe bei der Aktion „Sauberes Hessen“ beteiligt und unterhielt am zweitägigen Weihnachtsmarkt in Biblis einen Stand. Bei der Weihnachtsfeier bescherte eine Listentombola schöne Preise. Ein Großteil des Erlöses wurde für einen guten Zweck gespendet. „Heinz Ritsert vom Sängerkreis Bergstraße ehrte an diesem Abend unsere Jubilare“, sagte Seibert. Eine besondere Auszeichnung erhielt Dirigent Herbert Ritzert: Er wurde für 40 Jahre Dirigententätigkeit mit der Silbernen Chornadel des Deutschen Chorverbandes ausgezeichnet.

39 Proben

Vorsitzende Inge Gölz sprach über die Chorproben. „Wir allen wissen, dass die Proben der Grundstock eines Gesangvereins sind. Je kleiner die Fehlquote, desto schneller und effektiver können wir ein Stück einstudieren und präsentieren“, erklärte sie. 39 Chorproben fanden statt. Einmal fehlten Ursel Engert, Christel Glenz, Reinholf Herrmann und Xaver Henfling. Zwei Mal fehlten Rosel Glück, Erika Müller und Inge Gölz sowie Hans Ludwig Haßlöcher, Walter Müller und Erwin Mühlenbrock. Drei Mal nicht da waren Elisabeth Wahlig, Wilfried Glaser, Hubert Seibert und Hans Seibert.

Inge Gölz dankte allen Sänger und Sängerinnen sowie dem Dirigenten Herbert Ritzert. „Auch wenn es mal nicht so klappt, hat er das nötige Vertrauen in uns und motiviert uns“, meinte Gölz. Vorstandswahlen fanden keine statt, Gölz verabschiedetet jedoch nach 15 Jahren Pressereferentin Erika Scheffe, die aus Altersgründen ihr Amt abgab.

Zum Schluss warfen die Sänger noch einen Blick ins Jahr 2019: Zum 125-jährigen Bestehen des Frohsinns sowie zum 30-jährigen Bestehen des Frauenchors findet am 10. Februar 2019 ein Gottesdienst mit Matinee statt, am 18. April 2019 ein Konzert mit den Mainzer Hofsängern sowie am 21. September 2019 ein Vereinskonzert statt. str

