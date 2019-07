Musikalische Gäste

Hannah Kühr und Marcello Martucci am Rhein. © str

Nordheim.Nach der Premiere für das Projekt „Rheinakustik“ gibt es am Donnerstag, 18. Juli, ab 19 Uhr Authentic Music. Sängerin Hannah Kühr und Marcello Martucci (Gitarre) eröffnen den Abend mit ausgewählter Akustik-Musik und schließen diesen genau so wieder ab. Zwischendurch besteht für Gäste die Möglichkeit für einen Auftritt. Wer die Musik liebt und die Chance nutzen möchte, um sich vorzustellen, ist eingeladen. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Geplant ist eine weitere Veranstaltung am Donnerstag, 19. September, 19 Uhr. red

Info: zur-rheinfaehre-nordheim.de/veranstaltungen.php

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.07.2019