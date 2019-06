Musiker der Bibliser KKM besuchen Partnerstadt

Biblis.„Wir bauen an der Freundschaft, wir bauen am Frieden“, so beschreibt Chantal Callens die Partnerschaft zwischen der Pfarrgemeinde von Gravelines und der Katholischen Kirchenmusik (KKM) Biblis. Sie ist eine der Gastgeberinnen, die seit mittlerweile 27 Jahren Musiker aus der Riedgemeinde herzlich bei sich aufnimmt.

In diesem Jahr machte sich die Gruppe aus Biblis bereits zu Christi Himmelfahrt auf den Weg in die Partnerstadt an der Nordseeküste. Sie bestand aus 29 Musikern, Angehörigen und Freunden im Alter von zwölf bis 81 Jahren. Auf der Hinfahrt wurde eine größere Rast in der wallonischen Stadt Tournai in Belgien eingelegt, die einige Reisende nutzten, um die zum Welt-Unesco-Erbe gehörende mittelalterliche Kathedrale „Notre Dame“ zu besichtigen.

Es gab zur Ankunft einem kleinen Empfang im Saal „Gérard Caloone“ im Graveliner Stadtteil Les Huttes mit dem Bürgermeister Bertrand Ringot, Christian Marquis, dem Vorsitzenden des Vereins der Freunde der Partnerschaft, der Stadträtin Marylene Beaussart sowie Pfarrer Christophe Husson. Danach ließen alle den Abend in den Gastfamilien ausklingen.

Ausflug in botanischen Garten

Für den zweiten Tag hatten die Franzosen als Überraschung einen gemeinsamen Ausflug in den Garten „du Mont des Récollets“ organisiert. Diese botanische Anlage wurde 2011 zum „Garten des Jahres“ gewählt. Auf eineinhalb Hektar wurde in den vergangenen drei Jahrzehnten auf dem Areal eines alten Bauernhofes eine farbenfrohe Landschaft angelegt, die die Fantasie der Besucher anregt. Bäume verschiedener Arten, in Form geschnittene Buchsbäume, prächtige Stauden, sowie Gemüsegärten wechseln sich auf dem leicht terrassenförmigen Terrain ab. Mittendrin lag das zu einem Wirtshaus umgebaute Bauernhaus, in dem die deutsch-französische Gruppe bei regionalen Spezialitäten eine Mittagspause einlegte.

Dann ging es weiter in das nahe gelegene mittelalterliche Städtchen Cassel, das die Franzosen 2018 zum „Lieblingsdorf“ gewählt hatten. Anschließend bestaunte die Gruppe im „Café des Orgues“ bei einer kleinen Pause drei riesige mechanische Wandorgeln, die mit Hilfe der Lochkarten-Technik Musik erklingen ließen. Am frei zur Verfügung stehenden Samstag wurde das schöne Sommerwetter von etlichen Teilnehmern genutzt, um ausgedehnt am Strand spazieren zu gehen und die Füße in der Nordsee abzukühlen.

Gemeinsamer Gottesdienst

Am Abend trafen sich alle in der Kirche „Notre Dame du Perpétuel Secours“ für den gemeinsamen Gottesdienst, den die Musiker der Bibliser KKM feierlich umrahmten, sehr zur Freude des dortigen Pfarrers Christophe Husson, der gemeinsam mit Laurent Ulrich, dem Erzbischof der Diözese Lille, den Gottesdienst zelebrierte. Im Anschluss feierten alle zusammen die langjährige Freundschaft und ließen den Abend bei leckerem Essen und mit unterhaltsamen Gesprächen ausklingen.

Am Sonntagmorgen trat die KKM die Rückreise an, nicht ohne sich herzlich voneinander zu verabschieden und die Gastgeber für das nächste Jahr zum Gegenbesuch in Biblis einzuladen.

Einige werden sich sogar in der Zwischenzeit bei weiteren Besuchen wiedersehen, unter anderem beim Gurkenfest. Die Freundschaft zwischen den Familien ist in all den Jahren gewachsen.

