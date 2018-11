Mysteriöses im Hotel

Biblis.Die Bibliser Filminsel zeigt am heutigen Donnerstag um 20 Uhr den Film „Crazy Rich“ zum Start ins lange Kinowochenende. Rachel Chu und ihr langjähriger Lebensgefährte Nick Young reisen zur Hochzeit von Henrys bestem Freund nach Singapur. Rachel hat zwar ebenso asiatische Wurzeln wie ihr Freund, war allerdings noch nie in Asien und ist gespannt auf ihre erste Reise in die Heimat ihrer Vorfahren.

Als sie zum ersten Mal Nicks Familie trifft, erfährt sie Einzelheiten über ihren Freund, von denen sie vorher keine Ahnung hatte: Nick stammt aus einer der reichsten Familien des Landes. Rachel erregt als Nicks Partnerin jede Menge Eifersucht. Auch seine Mutter ist nicht mit seiner Wahl einverstanden und macht Rachel das Leben zur Hölle.

„Bad Times At The El Royal“ verspricht nichts Gutes. Das heruntergekommene Hotel El Royal vereint an einem Abend in den 1960er Jahren einen merkwürdigen Haufen an Leuten, die Concierge Mike Miller in Empfang nimmt: den Priester Daniel Flynn, die Sängerin Darlene Sweet, den Staubsaugervertreter Laramie Seymour Sullivan und einen mysteriösen Unbekannten. Jeder dieser Gäste merkt, dass etwas im Hotel ganz und gar nicht stimmt.

Ein Zimmer wurde mit Abhörgeräten geradezu überhäuft. Die Zimmerbewohner können ganz einfach beobachtet werden. Und der Priester schüttet Darlene etwas in ihr Getränk. Als dann auch noch der Sektenführer Billy Lee anreist, ist endgültig klar, dass alles andere als eine normale Nacht im El Royal bevorsteht. In den Hauptrollen ist Chris Hemsworth zu sehen. Der Film läuft am Wochenende von Freitag, 30. November, bis Sonntag, 2. Dezember, jeweils um 20 Uhr,

Rocken auf dem Cello

Als Kinderfilm wird am Sonntag, 2. Dezember, um 15 Uhr, die norwegisch-schwedische Koproduktion „Thilda und die beste Band der Welt“ gezeigt. Die beiden besten Freunde Grim und Aksel wollen Musikgeschichte schreiben.

Doch das ist leichter gesagt als getan. Zwar wurde ihre Band zum norwegischen Rock-Championship eingeladen. Ganz abgesehen davon, dass Aksel nicht singen kann, fehlt der Band ein Bassist. Beim Casting taucht nur Thilda mit ihrem Cello auf. Doch das Mädchen beweist ihnen schnell, dass man auch auf dem vermeintlich uncoolen Streichinstrument ordentlich rocken kann. So brechen sie mit dem Rallyefahrer Martin zum Festival auf. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.11.2018