Biblis.Einen tränenreichen Abschied gab es bei der Jahreshauptversammlung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Biblis. Karl-Heinz Schultheiß und Silke Wetzel, die beide in ihren Ämtern sei 28 Jahren tätig waren, wagten den Generationenwechsel. Karl-Heinz Schultheiß ging als Bereitschaftsleiter in „Rente“, seine Tochter Silke Wetzel gab das Amt der Ortsgruppenleiterin des Jugendrotkreuzes ab. Schultheiß wurde vom Kreisvorsitzenden zum Ehrenbereitschaftsleiter ernannt, Wetzel bekam das Ehrenabzeichen in Bronze überreicht.

„Verabschiedungen fallen immer schwer, heute besonders“, fand Hans-Michael Platz, Vorsitzender des DRK Biblis. Gleich zwei Funktionsträger müsse er nach fast drei Jahrzehnten aus ihren Ämtern verabschieden. Und so ließ er auch gleich deren „Lebenslauf im DRK Biblis“ Revue passieren.

Karl-Heinz Schultheiß trat 1990 ins DRK ein und hat bis heute an die 20 000 ehrenamtliche Stunden geleistet. „Jedenfalls sind das jene, die er aufgeschrieben hat“, sagte Platz schmunzelnd. Er sei zudem das einzige Mitglied des Bibliser Ortsvereins, das auf einem Auslandseinsatz in Bulgarien gewesen sei. Besonders in Sachen Technik und Computer kenne er sich aus. Als 1999 der Jahrtausendwechsel anstand, gehörte er zum Krisenstab, der einen Notfallplan ausarbeitete – falls die Computer tatsächlich alle abgestürzt wären. Ebenso bildet er Senioren am Computer aus.