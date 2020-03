Nach dem Jubeljahr lässt es der Frohsinn ruhiger angehen

Biblis.Das 125-jährige Jubiläum im vergangenen Jahr ist geschafft. Jetzt will es der Frohsinn erst mal ruhiger angehen lassen. Die beiden Vorsitzenden Inge Gölz und Hans Seibert ließen in der Jahreshauptversammlung die vergangenen zwölf Monate Revue passieren und blickten auch in die Zukunft.

Seibert gab einen detaillierten Bericht. Im vergangenen Jahr hatte es 40 Chorproben samt zwei Ganztagssingstunden gegeben. Musikalische und gesellschaftliche Auftritte gab es 15. Das Jubiläumsjahr begann mit dem Festgottesdienst am 10. Februar und einer anschließenden Matinee im Bürgerzentrum. Zur Vorbereitung des Jubiläumskonzertes gab es im Vereinsheim des Liederkranz Groß-Rohrheim zweimal die Ganztagssingstunde, einmal am 23. März und am 17. August. „Die hat uns jeweils ein großes Stück vorangebracht“, betonte Dirigent Herbert Ritzert. Der feierte im März sein zehnjähriges Jubiläum als Chorleiter und hatte nach der Probe die Sänger zum Essen und Trinken eingeladen. Die Einladung galt auch für seinen Geburtstag, den er ebenfalls Anfang des Jahres gefeiert hatte.

Das große Konzert zum Jubiläum am 21. September hieß „Mit Frohsinn musikalisch auf Reisen“. Im Bürgerhaus war zusätzlich der isländische gemischte Chor „Álafoss“ mit einigen Beiträgen zu Gast, sowie der Instrumentalkreis aus Bürstadt.

Musikalische Flugreise

„Der Frohsinn war gut vorbereitet, der Saal bis auf den letzten Platz ausverkauft. Unsere Flugreise durch Europa mit Kapitän Herbert Ritzert fand guten Zuspruch bei unseren Gästen“, berichtete Seibert. Darüber hinaus konnte der Chor im Rahmen des Jubiläums die Mainzer Hofsänger für ein Konzert am 18. Mai im Bürgerhaus gewinnen. „Das war in Biblis bis dahin einzigartig“, lobte der Vorsitzende. Daneben hatte der Frohsinn viele Auftritte unter anderem bei der Hundertjahr-Feier des FV Biblis am 16. März und beim Benefizkonzert für die neue Krippe von St. Bartholomäus am 17. November.

Dazu kamen noch die Winterwanderung am 16. Februar, das Vereinsfest am 27. Juli, das kurzerhand wegen der gesperrten Grillhütte zu den benachbarten Reitern verlegt wurde, die Weinprobe in Abenheim am 26. Oktober, die Beteiligung am Bibliser Weihnachtsmarkt am ersten Dezemberwochenende und die Weihnachtsfeier am 14. Dezember. Die beiden Vorsitzenden bedankten sich bei allen Helfern und bei den Frauen, die immer nach der Singstunde für Essen und Trinken sorgen.

Inge Gölz hatte die Moderation des Abends übernommen und leitete die Versammlung. 2019 waren zehn Mitglieder verstorben und ein neues Mitglied hinzugekommen. Jetzt liegt der Mitgliederstand genau bei 200. Es hatte 32 runde oder halbrunde Geburtstage gegeben. Und der Vorstand gratulierte fünfmal zu Jubelhochzeiten. Als neuer Kassenprüfer wurde Bernd Lorenz gewählt. Zudem wurden die Sänger mit den wenigsten Fehlstunden bei den Chorproben ausgezeichnet. Der Dank ging außerdem noch an den Dirigenten, der stolz war auf die Rückmeldungen nach dem Jubiläumskonzert.

In diesem Jahr sind folgende Termine geplant: Am 4. Juli Sommerfest an der Grillhütte, am 24. Oktober, Weinprobe in Abenheim, am 15. November singt der Frohsinn am Volkstrauertag, Teilnahme am Weihnachtsmarkt am 28. und 29. November, am 12. Dezember ist Weihnachtsfeier und am 20. Dezember das Weihnachtskonzert der Mainzer Hofsänger in St. Bartholomäus.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.03.2020