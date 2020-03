Nachbarschaftshilfe in schwieriger Zeit

Biblis.Die Corona-Krise stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Hygieneartikel für den täglichen Bedarf ist für viele Menschen mit Vorerkrankungen, geschwächtem Immunsystem oder körperlichen Einschränkungen wegen der Infektionsgefahr kaum mehr möglich. Auch besonders ältere Leute sollen zu Hause bleiben, um sich zu schützen. Doch wer erledigt die Einkäufe? Der Verein „Biblis ist bunt“ bietet seine Hilfe an und hat mit Flyern und in sozialen Netzwerken auf seine Nachbarschaftshilfe hingewiesen.

„Wir sind ein noch junger Verein. Viele Bibliser kennen uns noch gar nicht und fragen sich, ob sie uns vertrauen können“, sagt Vorsitzender Günter Harsche. Er könne auf jeden Fall verstehen, dass es erstmal Nachfragen gibt und die Leute sicher gehen wollen, dass es sich um ein seriöses Angebot handelt. Schließlich gibt es fast täglich Meldungen über Betrüger, die mit dem Enkeltrick Geld ergaunern.

Um Vertrauen zu schaffen, versucht Harsche, seinen Verein „Biblis ist bunt“ stärker bekannt zu machen, und hat daher schon mit dem evangelischen Pfarrer Arne Polzer und Bürgermeister Felix Kusicka gesprochen. „Es wäre gut, wenn die Gemeinde Biblis die Schirmherrschaft für diese Aktion übernehmen würde“, sagt Harsche. Dies wird er Volker Scheib vorschlagen, der ab 1. April als neuer Bibliser Bürgermeister im Dienst sein wird.

Außerdem strebt Harsche eine Zusammenarbeit mit anderen Vereinen an, um personell für die kommende Zeit gerüstet zu sein. Im Moment stehen 20 Helfer zur Verfügung, die in der vergangenen Woche gut 2000 Flyer gedruckt und verteilt haben.

Einige Helfer waren am Samstag in Supermärkten und Fachgeschäften unterwegs, um den dortigen Mitarbeitern in Form eines Blumengrußes ein Dankeschön für ihren Einsatz für die Versorgung der Bevölkerung zu überreichen. „Wir wollten ein Signal senden und den Menschen danken“, sagt Harsche. Das sei sehr gut angekommen, ob beim Metzger, in der Bäckerei oder in den Verkaufsräumen der Lebensmittelmärkte und Apotheken. „Es haben sogar Kunden spontan applaudiert“, berichtet der Vorsitzende und betont gleichzeitig, dass weitere Helfer willkommen sind, um das Team zu unterstützen.

„Wir müssen darauf achten, dass wir uns und die Menschen, für die wir einkaufen, schützen“, so der Vorsitzende. Die Übergabe der Einkäufe sollte daher ohne direkten Kontakt erfolgen. Neben Einkäufen sind auch Besorgungen in der Apotheke und Unterstützung bei anderen wichtigen Erledigungen in der Öffentlichkeit möglich.

Zum Selbstschutz gehört auch Nachschub beim Mundschutz. „Wir haben nur noch 20 Stück.“ Deshalb nähen die Helferinnen selbst welche. „Wir werden die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene und zum Abstand halten einhalten“, bekräftigt Harsche.

