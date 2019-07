Nachwuchs gefordert

Biblis.Der Schachverein Biblis lädt alle jugendlichen Hobbyspieler aus Biblis und den umliegenden Ortschaften sowie alle jugendlichen Schachspieler, die einem Verein des Schachbezirks 10 Bergstraße angehören, zum 18. Bibliser Kinder- und Jugendschachturnier am Samstag, 17. August, ein. Los geht es um 14 Uhr im Bürgerzentrum Biblis, Darmstädter Straße 4.

Gespielt wird in einem Modus von maximal sieben Spielrunden mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Runde. Es gibt Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer in den drei Jugendklassen, Pokale für den Turniersieger, die Sieger in den Wertungen Jugend U15 (Jahrgänge 2004 bis 2006) und U12 (2007 und jünger), das beste Mädchen, den besten Bibliser und den besten Bibliser Hobbyspieler, also die Jugendlichen, die keinem Schachverein angehören oder über wenig beziehungsweise keine Turniererfahrung verfügen. Die Siegerehrung ist gegen 18 Uhr vorgesehen. Ein Startgeld wird nicht erhoben.

Anmeldeschluss am 16. August

Teilnahmeberechtigt sind Jugendliche der Jahrgänge 2001 und jünger. Bei der Anmeldung sollten Namen, Verein, Wohnort und Geburtsjahr angegeben werden. Das Turnier ist auf 40 Teilnehmer begrenzt, um frühzeitige Anmeldung wird daher gebeten. Anmeldeschluss ist am Freitag, 16. August. Die Anmeldungen werden telefonisch unter der Nummer 06245/54 17 oder per E-Mail an rbbib19@gmx.de entgegengenommen. Teilnehmer können sich außerdem beim Schachtraining, das immer freitags ab 18 Uhr im Bürgerzentrum stattfindet, anmelden. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 06.07.2019