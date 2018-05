Nachwuchs nimmt erste Hürden

Anzeige

Nordheim.Der Reit- und Fahrverein Nordheim-Wattenheim organisierte nach einem großen Turnier im April ein weiteres gut besetztes Dressur- und Springturnier im Mai. An drei Tagen starteten hier Reiter in der Dressur bis Klasse M mit Stern und im Springturnier ebenfalls bis Klasse M mit Stern. Diesmal waren auch die Wettbewerbe für den Nachwuchs gut besetzt.

„Wir haben die Turniere vor einigen Jahren anders aufgeteilt“, erläuterte Nadja Bletzer, stellvertretende Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins. Im April findet in der Regel das „große Turnier“ statt – ein Springturnier bis zur hohen Klasse S mit zwei Sternen. Im Mai folgt dann das „kleine Turnier“, bei dem neben Springprüfungen auch Dressurwettbewerbe angeboten werden, beide allerdings nur bis Klasse M mit Stern.

Region gut vertreten

„Das kleine Turnier endet mit der Klasse, mit der im großen Turnier erst begonnen wird“, so Nadja Bletzer. Daher sei das Maiturnier auch gut für den Nachwuchs geeignet. Die Aufgaben und Übungen, die Pferden und Reitern in der Dressur gestellte werden, könnten die jüngeren Sportler ebenfalls meistern. „Alle Wettbewerbe bekämen wir in einem Turnier gar nicht mehr unter, dann wären wir über eine Woche mit den Prüfungen beschäftigt“, sagte Nadja Bletzer.