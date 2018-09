Nachwuchs probt Ernstfall in der Kita

Biblis.Großalarm an der evangelischen Kita in Nordheim. Dort soll es eine Verpuffung gegeben haben. Sofort rücken die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren aller Ortsteile an. Heraus springen die Mitglieder der Jugendfeuerwehren, die voll Eifer an einer 24-Stunden-Übung teilnehmen. Während Nachbarn neugierig über den Zaun das Geschehen verfolgen, kommt die erste Meldung: „Wir vermuten elf Verletzte“.

Es muss schnell gehen

Die junge Einsatzmannschaft legt ihre Gerätschaften bereit, Wasser-, Schlauch- und Angriffstrupp gehen in Stellung, der Einsatzleiter erkundet das Terrain und gibt die ersten Erkenntnisse an die Gruppenführer weiter. Auch das Jugendrotkreuz hat seinen Einsatzort vorbereitet und muss bereits nach kurzer Zeit einen ersten „Verletzten“ versorgen. Er hat eine gefährlich aussehende Platzwunde, ist etwas verwirrt und hat offensichtlich – dank schauspielerischen Talents – große Schmerzen.

„Hilfe, Hilfe“-Rufe hört man aus der Kita. Eine weitere Verletzte kann geborgen werden. Sie war bei der Flucht von der Galerie gestürzt und auf der Treppe verletzt liegen geblieben. Sie wird von den Helfern des Jugendrettungsdienstes versorgt. Gleichzeitig suchen Nachwuchsfeuerwehrleute bereits nach dem Grund für die Verpuffung. „Wir machen eine 24-Stunden-Übung mit 28 Jugendfeuerwehrmitgliedern aus allen Gemeindeteilen“, erklären Christian Durer und Stefan Schweitzer, die die Übung vorbereitet hatten. Mit zehn Ausbildern betreuen sie die Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 17 Jahren. Diese waren am Morgen in das Gerätehaus in Biblis eingerückt, hatten dort ihre Feldbetten im Lager aufgestellt und gemeinsam zu Mittag gegessen. Zu den Übungsinhalten zählte die Prüfung der Feuerwehrleinen wie auch die feuerwehrtechnische Ausbildung. Dazu gehört auch die Fahrzeug- und Gerätepflege. Und das Kochen und Putzen nicht zu vergessen.

„Wir werden bei der Übung verschiedenen Szenarien durchspielen“, sagt Christian Durer. Neben eines Fehlalarms, der aus der katholischen Kirche St. Bartholomäus kommt, wird ein Zimmerbrand aus dem Jugendcafé „Na sowas“ gemeldet. Auch dort suchen die Beteiligten nach Verletzten. Die Beseitigung einer Ölspur steht ebenso auf dem Ausbildungsprogramm wie das Löschen eines Mülleimerbrandes.

„Ein weiterer Einsatz in der Pfaffenauhalle steht noch aus“, verrät Durer. Auch hier soll die Personensuche an erster Stelle stehen. Nach all der Aufregung endet der Abend mit DVDs und Spielen. „Die Ausbildung soll Spaß machen und den Zusammenhalt stärken“, resümiert der Organisator.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.09.2018