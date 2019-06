Nachwuchs-Segler nehmen Fahrt auf

Biblis.Interessiert schauten die Segelfreunde auf den See und beobachteten die 22 Teilnehmer, die an der Jugendbootsklasse der Optimisten (Opti) B in Biblis teilnahmen. Ausrichter war der Segelverein Biblis. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 14 Jahren zeigten ihr Können in den kleinen Segelbooten. Jugendwart Fabio Platz sagte, die Teilnehmer hätten einigermaßen Glück mit dem Wind, wenigstens habe es während der Wettfahrten nicht geregnet.

Die Teilnehmer segelten am ersten Tag der Regatta drei Läufe im Dreieckkurs, einen Tag später konnten sie noch einen Lauf machen. Die Opti-B-Regatta ist für Teilnehmer deutschlandweit offen, die meisten Teilnehmer stammten aus der Umgebung. „Viele aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, aber auch aus dem Saarland. Die weiteste Anreise hatte ein Teilnehmer vom Bodensee“, erklärte Fabio Platz. Vier Kinder vom Bibliser Segelverein nahmen teil. Die DLRG Biblis übernahm die Absicherung.

Die meisten Kinder beginnen zwischen sechs und acht Jahren mit dem Segeln, der älteste Teilnehmer war 14 Jahre alt. Die Jugendbootsklasse der Optimisten ist extra für den Nachwuchs entwickelt worden und bietet beste Voraussetzungen, um das Segeln zu lernen und Ängste zu überwinden. So ist der Optimist unsinkbar und kentert nur schwer. Dadurch können sich die jungen Segler ganz auf Wind und Wellen konzentrieren.

Fair ging es auf dem Wasser zu, Wettfahrtleiter Jens Krauss und sein Team hatten alles fest im Blick. „Die Teilnehmer können hier Ranglistenpunkte sammeln“, erklärte Fabio Platz. Viele Ranglistenpunkte machen es möglich, dass man sich für die Optimisten A empfehlen und umsteigen kann.

Die C-Regatten sind für die Anfänger, die B-Optimisten-Regatten schon für die fortgeschrittenen Segler. Wer genügend Punkte einfährt und entsprechend Erfahrung hat, kann bei den A-Regatten der Optimisten starten. Punkte sammeln konnten die Sieger der Regatta in Biblis. Platz eins ersegelte sich Jacob Cross vom SCR-Segelclub Rheingau, Rang zwei ging an Jaden Jeckel vom Bodensee-Yacht-Club Überlingen, und den dritten Platz sicherte sich Joline Frank vom Segelclub Nord-Saar. Bester Bibliser wurde Linus Lauterbach auf dem 14. Platz.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.06.2019