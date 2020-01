Narren der TG Biblis freuen sich auf die fünfte Jahreszeit

Biblis. Seit mehr als 66 Jahren veranstalten begeisterte Turnfreunde den Sitzungskarneval der Turngemeinde (TG) Biblis. Jedes Jahr stellen sie sich erneut der Herausforderung, traditionelle Tugenden der hiesigen Fastnacht niveauvoll und aktuell zu präsentieren. Ob Ortsgeschehen, große und lokale Politik oder einfach Klamauk, Tanz und Spaß - für jeden Gast ist etwas dabei. Dieses Jahr ist die TG wieder vielfach aktiv: Es gibt zwei große Sitzungen und eine Kindersitzung. Die Bibliser laufen beim Bürstädter Fastnachtsumzug mit, und außerdem tanzt das TG-Männerballett im Fernsehen.

Schon an Altweiberfastnacht geht es rund, denn dann heißt es: „Fernsehen an“. Das Männerballett der TG, die „Asbach Brittas“, nahmen im Dezember an einem Casting des Hessischen Rundfunks teil. Nun dürfen sie bei der hr-Weiberfastnacht mit Sitzungspräsidentin Woody Feldmann im Fernsehen auftreten. Die Aufzeichnung der Show erfolgt schon Anfang Februar, die Ausstrahlung findet am schmutzigen Donnerstag, 20. Februar, statt. „Wir freuen uns total und sind fleißig am Üben“, erzählte Trainerin Barbara Gansmann. Die Truppe studiert mehrere Tänze ein - fürs Fernsehen und für die Bibliser Fastnacht. Die Motivation sei hoch und natürlich seien alle ganz stolz darauf, dass sie im Casting überzeugen konnten.

Überraschungen und alte Hasen

Mit der Saalfastnacht geht es weiter: Für die Karnevalsabteilung sind die beiden Fastnachtssitzungen - in diesem Jahr unter dem Motto „Freizeitpark. Die TG Narren in der Achterbahn“ - die Höhepunkte der Saison. Wie Annick Löhr aus dem Fastnachtsteam berichtet, werden altbekannte Größen der Bibliser Fastnacht für gute Laune, Witz und die närrische Aufbereitung von lokalen Anekdoten und Aufregern sorgen.

Mit dabei sind etwa „Margret un Lisbett“ alias Christiane Müller und Martina Hüter. Norbert Linn hatte im vergangenen Jahr den närrischen Versuch gestartet, sich als Bürgermeisterkandidat zu etablieren. Stattdessen übernimmt er jetzt Aufgaben im TG-Freizeitpark.

„Unser musikalischer Kracher Tschubuja mit Matthias Vormehr und Oliver Wetzel werden natürlich wieder für Begeisterung sorgen“, versprach Löhr schon vorab. Funkengarde, Männerballett und die Tanzformation „4th Wave“ werden auf der Bühne ebenso präsent sein wie der Elferrat unter Sitzungspräsident Bernd Klink. Inhaltlich möchte die TG noch nicht zu viel verraten, aber ganz sicher spielen die Geschehnisse im Freizeitpark eine wichtige Rolle.

Einige Überraschungen hält das Team des Vor- und Zwischenspiels parat, das in einem neuen Format auftritt. Knapp 20 Aktive gehören diesem Showteam an. Ein weiterer Höhepunkt wird natürlich das große Finale.

„Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr fünf neue Aktive auf der Bühne begrüßen können“, zeigte sich Annick Löhr begeistert. So gibt es drei neue Büttenschieber, die ihren größeren Brüdern nacheifern und Bühnensitzungsluft schnuppern wollen. Oftmals führe dies zu weiteren Einbindungen in das TG-Programm, hoffen die „alten Hasen“. „Los geht’s um 20.11 Uhr, wir möchten bis Mitternacht fertig sein, damit die Sitzungen attraktiv bleiben und nicht zu lange gehen“, erläutert Löhr. Anschließend öffnet wieder die Sektbar.

Am Fastnachtsonntag laufen zwei TG-Formationen, die Funkengarde sowie die Mitglieder des Männerballetts, beim Bürstädter Fastnachtsumzug mit. Der Rosenmontag steht dann bei der TG ganz im Zeichen der großen Kinderfastnachtssitzung. Nachwuchs-Narren treten hier für junge Zuschauer auf und bieten ein altersgerechtes Programm mit viel Tanz, Musik, Mitmachaktionen und einiges lustigen Szenarien.

Mit dabei sind in diesem Jahr Formationen aus der TG-Familie sowie die Jungen und Mädchen aus der Kita Pusteblume Biblis. Es gibt aus den Reihen der Kindergartenkinder auch wieder ein süßes Prinzenpaar, das an diesem Tag gekrönt wird und schon traditionell einen hoheitlichen Paartanz zeigt. Die Organisation der Kinderfastnacht liegt in diesem Jahr in den Händen von Martina Bursch.

