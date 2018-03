Anzeige

Biblis.Mit dem französischen Spielfilm „Meine schöne innere Sonne“ beginnt heute um 20 Uhr das lange Filmwochenende in Biblis. Juliette Binoche spielt eine Künstlerin, die in Paris lebt. Über fehlenden Erfolg und Anerkennung kann sie sich nicht beklagen. In der Liebe läuft es für sie jedoch weit weniger gut. Zu hoch sind ihre Ansprüche an mögliche Kandidaten, zu unterschiedlich die Erwartungen an eine Beziehung, zu unbefriedigend erscheinen ihr die Männer, mit denen sie Affären hat, ob es ein Banker ist, ein Schauspieler, ein sensibler Künstler oder ein Arbeiter. Isabelle weiß nicht weiter und wendet sich an den Wahrsager Denis, in der Hoffnung, dass er ihr die Frage beantworten kann, ob es die wahre Liebe überhaupt gibt.

Von Freitag bis Sonntag wird jeweils um 20 Uhr der Film „Commuters“, gezeigt. Liam Neeson spielt die Hauptrolle als Versicherungsmakler Michael MacCauley. Dieser führt ein beschauliches Leben. Seit zehn Jahren pendelt er jeden Tag mit dem Zug aus dem verschlafenen Vorort, in dem er mit seiner Familie lebt, nach Manhattan.

Doch eines Tages wird seine Routine gestört. Er trifft während der morgendlichen Zugfahrt auf eine mysteriöse Fremde namens Joanna, die ihn in ein Gespräch verwickelt. Nach und nach offenbart sie Michael, dass sie nicht einfach nur an Smalltalk interessiert ist. Wenn er mit Hilfe von zwei vagen Hinweisen einen bestimmten Passagier an Bord des Zuges findet, dann winkt ihm eine hohe Belohnung. Sollte er sich jedoch weigern, ist nicht nur das Leben aller Mitreisenden in Gefahr, sondern auch das von Michaels Familie. Er muss Joannas Spiel mitspielen.