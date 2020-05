Nestflüchter stehen unter Schutz

Nordheim.Die große Flussinsel im Rhein beim Ausflugslokal „Zur Rheinfähre“ (Fauti) ist seit 8. Mai gesperrt. Das betrifft vor allem Spaziergänger mit und ohne Hund oder auch Radfahrer. Das hat einen speziellen Grund. Der Flussregenpfeifer hat sie sich zum Brüten ausgesucht.

Und der steht auf der Roten Liste der geschützten Arten. „In ganz Hessen gibt es nur noch 100 bis 200 Brutpaare und der Vogel bevorzugt sandige und kiesige Stellen, wie eben diese Rheininsel“, sagt Natascha Schütze, die im Auftrag der staatlichen Vogelschutzbehörde zu einem Pressetermin vor Ort war. Zudem ist sie stellvertretende Vorsitzende der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz und hat ein Foto des selten gewordenen Vogels mitgebracht.

Nester gut getarnt

Der Flussregenpfeifer verbringt den Winter im Mittelmeerraum oder in Afrika, kommt im März oder Anfang April zurück nach Deutschland und brütet zweimal im Jahr. In sein Nest, das aus einer Mulde am Boden besteht und mit Pflanzenteilen und Kieselsteinen ausgelegt ist, legt das Weibchen bis zu vier Eier. Die sind genauso gut getarnt wie das Nest selbst, meistens sandfarben mit kleinen dunklen Einsprengseln. „Mir ist es schon oft passiert, dass ich nur wenige Meter vor einem Nest stand und es nicht gleich gesehen habe, trotz der jahrelangen Erfahrung beim Beobachten“, macht die Ornithologin im Gespräch mit dieser Redaktion deutlich. Diese Gelege zu schützen, ist besonders wichtig, da die Küken,„putzige, kleine Knäulchen“ Nestflüchter sind und lange am Boden in der Nähe bleiben, weil sie noch nicht fliegen können. Spaziergänger könnten auf die Nester oder auf die Küken treten. Auch Hunde sind eine Gefahr, wird bei ihnen doch der Jagdtrieb geweckt. Deswegen ist das Betreten der langen Sandbank bis zum 31. Juli nicht gestattet, weil dort etwa zehn Brutpaare ausgemacht wurden.

In den vergangenen Woche habe den Vogelschützern die Witterung in die Hände gespielt, weil es oft geregnet habe. „Aber leider kündigen sich wieder trockene Tage an und dann ist das Betreten der Insel wieder einfacher“, seufzt Natascha Schütze. Zwar seien rund um die Gaststätte und entlang der Nato-Straße, wo sich in trockenen Zeiten ein Übergang zur Insel zeigt, Hinweisschilder angebracht. Aber die würden oft nicht gesehen oder sogar missachtet, sagte Carolin Arras von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Bergstraße. Sie war mit Kreisbeigeordnetem Karsten Krug ebenfalls gekommen, um auf den „Internationalen Tag der biologischen Vielfalt“ am 22. Mai aufmerksam zu machen.

Krug hat bereits eine Fachkonferenz zum Thema Biodiversität veranstaltet, die zweite ist gerade in Vorbereitung. „Es gilt vor allem, die Bedingungen für die Artenvielfalt zu verbessern“, führt er aus. Da geht es auch um Fragen der Freizeitgestaltung gerade jetzt in Coronazeiten. Im Lokal gegenüber der Flussinsel herrscht an diesem Tag Hochbetrieb unter den strengen Auflagen, und auch Ausflügler waren massenhaft am Rheinufer. Die Sperrung der Sandbank bringt auch Günter Mössinger, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte, auf den Plan. Er ergreift Partei für Ausflügler und Spaziergänger. Er hatte sich schon über die Sperrung der Nato-Straße geärgert, die zur Burg Stein führt, und das Hinkommen für Ältere, Gehbehinderte und Versorgungsfahrzeuge für Schul- und Kindergartengruppen unmöglich macht.

Zugang zunehmend erschwert

„Es macht den Leuten Spaß, mitten im Rhein auf der Insel zu laufen, ganz nah am Wasser und die vorbeifahrenden Schiffe zu beobachten“, meint er und mokiert sich darüber, dass im Vorfeld nicht mit dem Verein, der unter anderem den Fährturm direkt gegenüber des Fautis betreibt, gesprochen wurde. „Die Nutzung des Bergsträßer Rheinufers wird immer mehr eingeschränkt. Man kann kaum noch mit dem Auto hinkommen, weil verschiedene Parkplätze dichtgemacht wurden“, so Mössinger.

Damit trifft er bei den Naturschützern auf taube Ohren, denn in diesem Fall hat der Flussregenpfeifer als bedrohte Art Vorrang. Auf das Betreten der Insel sind Strafen ausgesetzt, die sich laut Gesetz auf bis zu 50 000 Euro belaufen können. Es wird sporadisch kontrolliert, auch die Wasserschutzpolizei soll hinzugezogen werden. „Wenn jemand erwischt wird, werden wahrscheinlich zweistellige Ordnungsgebühren auf ihn zukommen“, betont Krug und hofft auf Verständnis der Spaziergänger.

© Südhessen Morgen, Sonntag, 24.05.2020