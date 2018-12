Neue Akzente und alte Schätze

Biblis.Freunde der schönen Chormusik finden sich immer am dritten Advent in der St. Bartholomäuskirche in Biblis ein, wo der MGV Liederkranz für adventliche Stimmung sorgt. Knapp zwanzig Lieder erschallten – diesmal zur „Bergweihnacht“ – im Gotteshaus, vorgetragen von den verschiedenen Chören, oder aber von allen Sängern und Sängerinnen zusammen. Neben „Stammpianist“ Stefan Nowak waren Marc Fischer am Akkordeon und Leon Werner am Cello zu hören.

Gespannt blickten alle Besucher zu Beginn zum Altarraum, der in lila-blaues Licht gehaucht war. Doch die Chöre versammelten sich dort gar nicht. Stattdessen nahm ganz alleine Akkordeonist Marc Fischer Platz, Dirigent des Handharmonika-Club Groß-Rohrheim, und begann zu spielen. Und dann erschallten zur Überraschung der Besucher die Stimmen der gesamten Sängerschaft aus dem hinteren Kirchenraum und schwebten über die Köpfe der Besucher hinweg. Diese drehten sich neugierig um und sahen, wie die Sängerinnen und Sänger langsam im Mittelgang nach vorne marschierten, den Südtiroler „Sterzinger Andachtsjodler“ auf den Lippen. Als nächstes sangen alle gemeinsam noch ein „Gloria“, das klangvoll in der Kirche ertönte.

Schließlich begannen sich die Chöre einzeln zu präsentieren. Den Beginn machten die Herren, die vier deutschsprachige Stücke, meist ohne instrumentale Begleitung, anstimmten. Die Sänger sorgten für gute Laune, etwa mit dem bekannten Stück „Am Weihnachtsbaume, die Lichter brennen“, und gaben eine interessante Interpretation des klassischen Lieds „Zu Bethlehem geboren“ ab.

Einfühlsames „Halleluja“

Dann trat der gemischte Chor auf, und es erklang die bekannte Melodie aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Jedoch gab es zu der Melodie nicht den erwarteten Text, sondern weihnachtliche Strophen. Der Refrain war zugleich der Titel: „Weihnacht, frohe Weihnacht“. Auch mit den weiteren Stücke wusste der gemischte Chor zu begeistern, brachten sie doch ein vielfälliges Repertoire und tolle stimmliche Möglichkeiten zum Ausdruck. Die Besucher bekamen ein einfühlsames „Halleluja“ von Leonard Cohen zu hören und wurden danach zum Mitschunkeln bei „Winderwunderland“ motiviert. Etliche Zuschauer genossen ganz besonders, dass viele traditionelle Stücke dargeboten wurden, so etwa „Guten Abend, Gute Nacht“, das die meisten Besucher mitsummen konnten.

Zwischen den Chören hatte Leon Werner am Cello noch einen Soloauftritt, er versprühte romantische Atmosphäre mit „Prelude“ und „Sarabande“ aus der „Suite Nr. 1“ von Johann Sebastian Bach. Ihm folgte der junge Chor Freestyle mit drei Stücken. Eines davon, das „Bald ist Weihnachten“, war ein Arrangement von Dirigent Sven Salomon. Dieser erklärte, dass es ein „unplugged“ Stück sei, bei dem die Sänger auch für den Rhythmus sorgten. Die Geräusche wie Stampfen oder Klatschen habe der Chor aber im Vorfeld in den Probestunden aufgenommen und ließ sie jetzt – sozusagen als Percussion-Einsatz – im Hintergrundmusik mitlaufen.

Schließlich kam der Frauenchor dran, und erneut wurden die Besucher überrascht, als die Musik nicht von vorne kam. Das erste Stück „Leise rieselt der Schnee“ trugen die Sängerinnen mit Cello-Begleitung vom hinteren Kirchenschiff aus vor. Dann ging es wieder singend im Mittelgang nach vorne. Und auch der Frauenchor zeigte stimmliches Können und zog die Besucher in seinen Bann.

Alle Chöre sangen etwa vier Lieder und kamen am Ende zum großen Chor nochmal zusammen. Gemeinsam stimmten sie eindrucksvoll das Stück „100 000 Friedenslichter“ an. Und wie immer ließen sie die Besucher nicht nach Hause gehen, ohne dass alle zusammen den Klassiker „O du fröhliche“ anstimmten.

