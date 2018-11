Neue Baugrundstücke im Blick

Nordheim.Der Haushalt für 2019 war das Hauptthema im Nordheimer Ortsbeirat. Bürgermeister Felix Kusicka stellte die geplanten Projekte für den Ortsteil vor. Rund 30 000 Euro sind für Löschbrunnen vorgesehen, die für den Brandschutz gebohrt werden sollen. „Aus den alten können nicht die gesetzlich geforderten 48 Kubikliter pro Stunde gefördert werden, deswegen brauchen wir neue.“

Gutachten zum Einzelhandel

Der Defibrillator in der Kultur- und Sporthalle muss ausgetauscht werden, und 6500 Euro kostet der weitere Stromkasten, der hinter dem Alten Rathaus gesetzt werden soll. Ein Thema des Stadtumbaus ist die Einkaufssituation. Vor zwei Wochen hat der Gemeindevorstand ein Gutachten zum Einzelhandel in Auftrag gegeben. Das soll zeigen, wo die Kaufkraft hingeht und die Perspektiven für die nächsten Jahre nennen.

„Es gibt starke Veränderungen innerhalb des Marktes in Richtung Internet. Die Frage ist, wie sieht es in zehn Jahren mit dem Einzelhandel in den Ortsteilen aus?“, fragte Kusicka. „Wenn die beiden Geschäfte, der Bäcker und der Metzger, wegfallen, gehen in Nordheim die Lichter aus“, sagte Gerhard Rothenhäuser (CDU). Der Bürgermeister gab zu, dass man als Gemeinde dieses Problem nur ganz begrenzt lösen könne. „Wenn es dazu eine Idee gäbe, hätte ich die schon längst vorgestellt“, meinte Kusicka resigniert.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-Michael Platz teilte eine Idee aus dem Odenwald mit. Dort gebe es einen Dorfladen, der ehrenamtlich betrieben wird. „Das wäre vielleicht auch eine Lösung für Nordheim“, sagte er und appellierte an alle Nordheimer, die vorhandenen Geschäfte zu nutzen. Bärbel Daunke (CDU) vom Gemeindevorstand erläuterte, dass es nicht damit getan sei, ein Geschäft zu installieren, es müsse auch so angenommen werden, dass es sich für die Betreiber lohne.

Der Regionalplan 2030 war erneut Thema. Im Ortsteil möchte der Bürgermeister schauen, wo noch Areale erschlossen werden können. „Wir müssen insgesamt in der Großgemeinde rund 450 neue Wohneinheiten schaffen. „Auch in Nordheim gibt es viele landwirtschaftliche Grundstücke, auf denen Platz für Neubauten wäre. Da werden wir auf die Eigentümer zugehen, die die Grundstücke oft gar nicht mehr für die Landwirtschaft nutzen“, so der Bürgermeister. Der Haushaltplan bekam die einstimmige Empfehlung vom Ortsbeirat.

Ortsvorsteherin Renate Weißbrodt (SPD) sprach eine Situation im Straßenverkehr an, bei der es beinahe zu einem Unfall gekommen wäre. Ein Pkw-Fahrer habe trotz Verkehrsspiegel von der Neulandstraße kommend eine Radfahrerin übersehen, die in Richtung Friedhof unterwegs gewesen sei. Kusicka versprach, den Spiegel zu überprüfen, ob er richtig ausgerichtet sei. „Aber die Unachtsamkeit von Autofahrern kann man damit nicht beheben“, meinte er. Der Verkehrsspiegel in Richtung Steinstraße kommt nach Beendigung der Baustelle wieder an seinen Platz. cid

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.12.2018