Neue Bauprojekte in Biblis

Biblis.Was in Teilen bei der Fortschreibung des Regionalplans anklang, kam beim Punkt zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans in der Brücklache gleich zum Tragen. Dort gibt es viele lange Grundstücke, und einige der Bewohner wollen jetzt auf dem bisherigen Garten bauen.

„2008 war ein solcher Bebauungsplan noch ad acta gelegt worden, weil sich nur fünf der 20 Interessenten an den Kosten beteiligen wollten“, teilte Bürgermeister Felix Kusicka dem Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss mit. Jetzt soll er erneut aufgestellt werden. Im Anschluss werden die Anwohner zu einer Versammlung eingeladen. Problematisch bleibt nach wie vor die Zufahrt zu den hinteren Grundstücken, die zur Weschnitz hin liegen. Aber das könne man mit einzelnen kleinen Stichstraßen lösen.

Marsch-Kreisel größer

Hans-Peter Fischer von der Freien Liste Biblis befürwortete den Vorschlag: „Das ist so ähnlich wie bei unserem Vorhaben an der Pfadgasse und Darmstädter Straße, das leider nicht geklappt hat, weil der Kanal die zusätzlichen Bauten nicht auffangen konnte. Wir werden deshalb zustimmen.“ Auf Einwand der SPD wurde der Beschlussvorschlag noch einmal so geändert, dass jetzt deutlich daraus hervorgeht, dass zwar die Gemeinde in Vorkasse für die Kosten des Bebauungsplanes und des Verfahrens geht, die Eigentümer dann aber, wenn sie wirklich bauen, die Kosten zurückzahlen müssen. „Denn die Grundstücke erfahren durch die Benennung als Baugebiet eine erhebliche Wertsteigerung und das soll auch bezahlt werden, sofern es genutzt wird“, erklärte SPD-Fraktionschef Josef Fiedler.

Beim sogenannten Marsch-Kreisel hat sich die Planung der Anbindung der L 3261 etwas geändert: „Der Radius ist größer geworden und reicht auf ein privates Grundstück. Der Eigentümer wäre aber bereit, uns das Stückchen zu überlassen“, berichtete Kusicka.

Hotel am „Hohen Weg“ geplant

Einstimmig fiel die Entscheidung, den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet am „Hohen Weg“ zu ändern, damit dort ein Motel beziehungsweise Hotel gebaut werden darf. Bisher war der Betrieb eines Beherbergungsbetriebes nicht explizit zugelassen. Vor der Entscheidung verließ Hans-Peter Fischer als Betroffener den Saal. Er hatte den Antrag mit dem erheblichen Bedarf an Fremdenzimmern in Biblis im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts im Bereich Touristik und Fremdenverkehr begründet. cid

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.09.2018