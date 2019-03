Neue Beisitzer verstärken Bibliser WVB-Vorstand

Biblis.Es war ein zähes Ringen im Restaurant Lindenhof bei der Jahreshauptversammlung des Wirtschafts- und Verkehrsvereins Biblis (WVB). Über eine Stunde diskutierten die wenigen Mitglieder, die gekommen waren, über die Frage eines neuen Vorstands.

Der alte Vorstand rund um Vorsitzenden Bruno Neumann wollte sich nicht mehr komplett zur Wiederwahl stellen. Weil sich aber in der Versammlung niemand bereiterklärte, für den Vorsitz zu kandidieren, drohte dem WVB die Handlungsunfähigkeit mit Gang zum Amtsgericht.

Nur Gurkenfest beim Vorstand

Schließlich lenkte Bruno Neumann ein. „Der Vorstand hat vor der Sitzung beraten und sich dafür entschieden, im Ernstfall erstmal die Ämter so beizubehalten. Aber unter der Möglichkeit, früher aus dem Amt auszuscheiden, wenn ein neues Team gefunden ist. Und dieser Ernstfall ist eingetreten“, so der Vorsitzende.

Dafür machte er klar, dass der bisherige Vorstand sich nur noch um die Belange des Gurkenfestes kümmern wird. Alle anderen Aktionen wie das Frühlingsfest und die Herbstvielfalt sowie die beiden Zeitungen sollen in die Hände der Werbegemeinschaft abgegeben werden, die das meiste davon sowieso schon betreut. Deshalb regte Neumann an, so viele Beisitzern wie möglich zu wählen, damit diese in den nächsten Sitzungen viel lernen können. Und auch Zeit genug haben, sich auf ein Amt im neuen Vorstand vorzubereiten. Zu wenig Zeit – das war aus Sicht der Anwesenden ein wichtiger Grund dafür, dass es nicht gelungen war, ein neues Team zusammenzubekommen.

„Wir sind alle am Anschlag mit der Arbeit und geschäftlich sehr angespannt. Es müsste etwas geändert werden, aber ich sehe mich nicht in der Lage, den Vorsitz ad hoc anzunehmen“, erklärte Annick Löhr von der Werbegemeinschaft. Ihr war der Posten zuvor angeboten worden.

Dafür ist sie nun als Beisitzerin mit dabei, genau wie Uwe Schnatz, Joscha Grätz und Sabine Rieschers. Joscha Grätz meinte, es müsse sich nun ein Team bilden, das sich gegenseitig unterstützt. Und mit dieser Mission starten die neuen Beisitzer und wollen versuchen, noch mehr Leute ins Boot zu holen, denn einige Mitglieder waren zur Jahreshauptversammlung nicht da.

Zuvor hatte Neumann seinen Jahresbericht über die Aktivitäten des WVB abgegeben. 2018 gab es drei verkaufsoffene Sonntage, das Gurkenfest, zwei Zeitungsausgaben und die Weihnachtsverlosung.

Eine Aktion musste zumindest zum Teil ausfallen: Am Tag des geplanten Kinderfrühlingsfestes sei es morgens kalt, weiß und glatt gewesen, beschrieb Bruno Neumann die Situation. „An das Straßenfest war nicht zu denken, so dass nur der verkaufsoffene Sonntag in den Geschäften stattfand“, rekapitulierte der Vorsitzende.

Dafür war es am Gurkenfest heiß, fast schon zu heiß. Neumann klagte aber über vermehrtes Desinteresse der Teilnehmer: „Wir verteilen über 40 000 Exemplare unserer Werbezeitung. Da müsste doch mehr draus zu machen sein.“

Die Werbegemeinschaft rund um Annick Löhr hatte für die „Biwwelser Kerb“ eine neue Idee entwickelt und erstmals umgesetzt: Die „Herbstvielfalt“ kam mit rund 60 Ausstellern auf dem Kunst- und Handwerkermarkt gut an. Unter anderen gab es ein Kinderangebot und eine Automobilschau. Der verkaufsoffene Sonntag rundete das Programm ab. „Wir brauchen Mitglieder, die wollen und auch solidarisch sind“, betonte der Vorsitzende. Jeder, der ein Interesse an den Aktionen des Wirtschafts- und Verkehrsvereins in Biblis habe, sei zur Mitarbeit eingeladen.

