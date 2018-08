Anzeige

Weiter Nachwuchs gesucht

Bis vor etwa einem Jahr gab es noch zwei separate Tanzgruppen: eine für Kinder von fünf bis zehn Jahren und eine für Zehn- bis 14-Jährige. Momentan ist die Gruppe allerdings noch zu klein, um sie wieder aufteilen zu können, so dass alle zusammen proben und sich auf die neue Kampagne vorbereiten. Die Dreispitzhüte sollen im neuen Tanz der Garde dann eine besondere Rolle spielen.

Der erste Vorsitzende und Präsident des Vereins, Stefan Lörsch, freut sich nach wie vor über neue Vereinsmitglieder und Zuwachs in der Gardegruppe. Tanz- und Faschingsbegeisterte jeden Alters und jeder Nationalität können sich direkt per E-Mail an stefloerbbd68@web.de oder unter der Telefonnummer 0176/ 29 39 06 94 an den Vorsitzenden wenden. lea

