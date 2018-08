Anzeige

Nordheim.Für 29 Erstklässler aus Nordheim und Wattenheim beginnt am Dienstag, 7. August, um 11 Uhr der Schulalltag an der Steinerwaldschule mit einer kleinen Feier im Schulhof in Nordheim.

„Damit haben wir nun 100 Kinder insgesamt in sieben Klassen“, berichtet Schulleiterin Antje Kühlberg. Deshalb wird für das beginnende Schuljahr der Unterrichtsraum im Hessischen Hof in Nordheim, den bisher die Schülerbetreuung mit genutzt hat, wieder als Klassenzimmer reaktiviert.

Bauliche Veränderungen gab es in den Ferien auch am Schulstandort in Wattenheim. „Wir haben neue Fenster und neue Jalousien bekommen“, freut sich die Schulleiterin und hofft, so auch besser durch die heißen Tage zu kommen. Außerdem gab es ein Häuschen für die Spielgeräte auf dem Hof.