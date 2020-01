Neue Ideen für Nahverkehr

Nordheim.Heidemarie Wieczorek-Zeul war der Ehrengast beim Neujahrsempfang der SPD Biblis in der Kultur- und Sporthalle. Die frühere Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sprach über einige Dinge, die ihr sehr am Herz lagen, und die gleich zu Beginn des neuen Jahres passiert waren.

Sie verurteilte den Anschlag auf den iranischen General Qasem Soleimani durch den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Und sie warb dafür, eine aktive Friedenspolitik zu starten. „Denn der Nahe Osten ist uns näher als den USA“, formulierte sie.

Verbot von Atomwaffen

Es gebe viele irrationale Entscheider, deshalb müsse das weltweite Verbot von Atomwaffen und allem, was mit deren Produktion zu tun hat, durchgesetzt werden. Heidemarie Wieczorek-Zeul lobte die Arbeit der Justizministerin Christine Lambrecht, die zuvor Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Bergstraße gewesen war. „Jetzt hört man wieder was vom Justizministerium.“

Aber sie war nicht die einzige Rednerin beim Empfang. SPD-Vorsitzender Ewald Gleich hatte die Gäste begrüßt, Sigrid Breyer führte durch das Programm. Sie kündigte den Kreisbeigeordneten Karsten Krug an, der verschiedene Themen ansprach, um die sich der Kreis kümmern werde.

Das ist zum einen die hausärztliche Versorgung. „Dazu hat der Kreis eine Analyse in Auftrag gegeben und wird eine Lösung finden“, versicherte er. Auch in Sachen Mobilität sei der Kreis aktiv. Gerade befindet sich der Nahverkehrsplan in Fortschreibung. Über die Homepage habe der Kreis dazu viele Rückmeldungen bekommen, von denen möglichst viele in die Planung einfließen sollen. Auch der Grundschulneubau in Biblis werde kommen, wobei sich der Kreis mit der Sanierung weiterer Schulen befassen muss.

SPD-Unterbezirksvorsitzender Marius Schmidt lobte die örtlichen Genossen, weil sie sich für die Barrierefreiheit in der Kerngemeinde und den Ortsteilen bemühten und sich für einen Tag der offenen Tür in der Verwaltung stark gemacht hatten. Bürgermeister Felix Kusicka nutzte den Neujahrsempfang, um den Ehrenamtlichen seinen Respekt zu zollen.

„Das macht den Ortsteil besonders lebenswert. Und die Ehrenamtlichen hier sind schon ein ‚verschworener Haufen‘“, fügte er mit einem Schmunzeln an. Er sprach von der Großdemo der Bauern am Freitag und war der Ansicht, dass alle einen gemeinsamen Weg in Sachen Klimawandel finden müssen. Zum Kohleausstieg meinte er: „Wir sind 2011 ‚ausgestiegen worden‘, und keiner hat sich darum gekümmert, was aus der Gemeinde wird.“ Aber die Forderung der Grünen, auf fossile Brennstoffe wie Öl und Gas zu verzichten, führten nach Kusickas Meinung einen Schritt zu weit. Dies verschrecke die Bürger, die sich dann an die Randbereiche der Politik verlagern könnten.

Während der Feier gab es Musik vom Volkschor Nordheim. Der Gemischte Chor und der Popchor traten auf, wobei das moderne Arrangement von „Uptown Funk“ von Bruno Mars sehr schwungvoll und gelungen war. Chorleiter Raphael Kuhn hatte es mit den jungen Sängern des Popchors einstudiert.

Zum Abschluss folgten noch Grußworte, unter anderem von Rheindürkheims Ortsvorsteher Björn Krämer, der in seinem ersten Amtsjahr wie sein Vorgänger von der anderen Rheinseite herübergekommen war.

