Neue Krippe bleibt übers Wochenende

Biblis.Die Kirchengemeinde St. Bartholomäus in Biblis konnte zu Weihnachten ihre neue Krippe in der Kirche aufbauen – eine Krippe, die dank Spenden und Benefizkonzert mit Unterstützung der Bürger angeschafft werden konnte. Entsprechend groß war bisher das Interesse. Auch außerhalb der Gottesdiente gab es Sonderöffnungszeiten, die nun nochmals verlängert werden. Am Samstag, 30. Januar, ist die Kirche von 15 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, am Sonntag, 31. Januar, von 14 Uhr bis 16 Uhr, und am Dienstag, 2. Februar, von 15 Uhr bis 17 Uhr. Danach wird die Krippe abgebaut.

Gut ein Jahr hatte Krippenmeister Dieter Kissel an der neuen, orientalischen Krippe gearbeitet. Alle Figuren und Tiere sind neu angeschafft worden. Seit dem ersten Weihnachtsfeiertag haben mehr als 500 Menschen die Krippe besucht und die Gelegenheit auch zum stillen Gebet genutzt. Hierfür gab es extra Öffnungszeiten, die von Ehrenamtlichen betreut wurden.

Zuspruch erfreulich

Der Pfarrgemeinderat freut sich ganz besonders über den regen Zuspruch. Das habe gezeigt, dass viele Menschen sich danach sehnen, ins Gotteshaus gehen zu können, so die Vorsitzende Gabi Stein. Allerdings sei eine dauerhafte Öffnung der Kirche ohne Aufsicht nicht möglich, da auch schon Straftaten begangen worden seien.

Die Krippe ist ein Blickfang. Sie besteht aus fünf Teilen und hat eine Größe von 3,50 auf 1,40 Meter, die Höhe liegt bei gut 1,70 Metern. Perspektivisch setzt sich die Krippe aus zwei Ebenen zusammen – dem Hirtenfeld mit Brunnenbereich sowie der Ebene mit dem Hauptfokus auf der Geburt Jesu und der Stadtfassade. Auch die Heiligen Drei Könige sind in der Szenarie vorzufinden. Außerdem können sich die Betrachter über viele kleine Details freuen.

Am 2. Februar feiert die Kirche das „Fest der Darstellung des Herrn“. Oft wird auch die Bezeichnung „Mariä Lichtmess“ verwendet. Dieser Tag galt lange als Ende des Weihnachtsfestkreises. Deshalb bleibt die Krippe bis dahin noch aufgebaut. str

