Neue Krippe wartet auf Besucher

Biblis.Stolz steht das ehrenamtliche Aufbau-Team vor der neuen Krippe von St. Bartholomäus. Die Helfer strahlen mit dem Christkind um die Wette. Alles ist aufgestellt und gerichtet. An Heiligabend wird sie erstmals öffentlich zu sehen sein. In der Mitternachtsmette wird die Krippe geweiht. Danach kann sie vom ersten Weihnachtsfeiertag bis 3. Januar täglich besichtigt werden.

„Wir haben lange von einer neuen Krippe geträumt“, erinnert sich Adolf Ritzert, einer der ehrenamtlichen Helfer. Die alte Krippe aus dem Jahr 1986 war vom Gewicht her sehr schwer und in die Jahre gekommen. Deshalb startete das Projekt „Neue Krippe“ und nahm 2018/2019 Fahrt auf. „Besonders im vergangenen Jahr konnte durch ein Benefizkonzert und weitere Spenden aus der Bevölkerung der Grundstock für die neue Krippe gelegt werden“, sagt Manfred Gölz von der Kirchengemeinde. Hinzu kam das große Glück, direkt in Biblis den Krippenbaumeister Dieter Kissel zu haben, der seit Anfang 2020 bei dem Projekt dabei ist. „Um die 400 Arbeitsstunden wurden investiert“, sagt Ritzert.

Die neuen Figuren wurden 2019 ausgesucht, in Südtirol bestellt, und im Sommer 2020 kamen sie nach Biblis. Vorhanden ist das Basis-Figurenensemble plus Tiere, die im orientalischen Stil gestaltet sind. „Daher war klar, die neue Krippe wird orientalisch werden“, erklärt Krippenbaumeister Dieter Kissel. Einige optische Begebenheiten aus der alten Krippe seien auch in der neuen zu finden. Die Herausforderung beim Krippenbau bestehe darin, die Szenerien an die Größe der Figuren anzupassen, damit die Proportionen passen.

Die Krippe besteht aus fünf Teilen und hat eine Größe von 3,50 auf 1,40 Meter, die Höhe liegt bei gut 1,70 Meter. Die Krippe setzt sich perspektivisch aus zwei Ebenen zusammen. Es gibt das Hirtenfeld und einen Brunnenbereich. Das Kind in der Krippe ist der Mittelpunkt.

„Schaut euch nur die Details an, man entdeckt immer etwas Neues“, stellt Ritzert begeistert fest. Hier sitzt eine Maus vor einem gerissenen Getreidesack, dort liegen kleine Schöpfkellen am Lagerfeuer bei den Hirten. Die Figuren um Jesus stehen optisch zwar im Vordergrund, doch wer seinen Blick über die umrahmenden Szenarien schweifen lässt, der entdeckt viele kleine, liebevolle Details. Verweilen, hinschauen, entdecken, heißt es hier.

Postkarten zur Erinnerung

„Wir sind sehr zufrieden damit, wie sie sich aufbauen lässt“, meint Adolf Ritzert. Durch die neue, leichte Konstruktion, sind die fünf Elemente gut aufstellbar. Jetzt freuen sich alle auf die ersten Besucher. Zur Erinnerung und, um weitere Spenden zu sammeln, wurden Postkarten mit dem Motiv der neuen Krippe angefertigt. Diese sind für zwei Euro erhältlich. Die ersten wurden schon bei Gottesdiensten verkauft. „Wir sind begeistert von der Spendenfreudigkeit der Menschen, viele gaben mehr als zwei Euro für die Postkarte. Das Geld kommt ganz der neuen Krippe zugute“, betont Manfred Gölz. Denn es sollen weitere Figuren gekauft werden, und auch der Baumeister erhält seinen Lohn.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.12.2020