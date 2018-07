Anzeige

Biblis.In der Reihe „Kunst im Rathaus“ stellen ab Mittwoch, 1. August, 17 Uhr, Rainer E. Rühl und Klaus Odenwald ihre Kunst aus. Die beiden Künstler haben ihre Werke zwar schon bei den gleichen Veranstaltungen gezeigt, unter anderem beim Künstlerverein in Bürstadt, haben sich allerdings noch nie persönlich kennengelernt. Das soll sich mit der Vernissage ändern. Zu sehen sind ihre Werke bis 12. September.

Rainer Rühl lebt in Alsheim. Seine Plastiken sind Bilder, die Schatten werfen. Es geht ihm nicht nur um die Interaktion von Form, Volumen und Raum, er möchte den Menschen in seiner Vielfältigkeit zeigen und Gefühle visualisieren. Die Titel der Arbeiten, wie „Freude“, „Einsamkeit“, „Angst“ zeigen, dass bei Rühl der Mensch im Mittelpunkt steht. Rühls Arbeiten laden zur Selbstreflexion ein, wollen aber auch Brücken schlagen und Mut machen.

Die Auseinandersetzung mit den gewählten Themen ist für den Künstler so wichtig wie die eigentliche Produktion und die damit verbundenen Herausforderungen von Material und Form. Die Idee bestimmt die gewählten Materialien, die nicht immer den klassischen Rohstoffen der Bildhauerei entsprechen. Metall, Stein und Holz spielen dabei eine Rolle. Die meisten Figuren bestehen aus einem Material-Mix, werden in vielen Arbeitsschritten aufgebaut und danach patiniert oder bemalt. Seit 2013 nimmt er an verschiedenen Ausstellungen teil. 2016 hat er den ersten Platz und 2017 den zweiten Platz in der Kategorie Skulptur beim „Kunstpreis des Bürstädter Künstlervereins“ belegt.