Neue Spieler verstärken die Teams auf dem Platz

Die Damen eins haben einen neuen Leistungstrainer, der Schnöller viel Arbeit abnehme: Stefan Hofmann war bisher Bezirkstrainer in Darmstadt. „Ich hoffe, dass die Damen noch vor der Sommerpause die Punkte sammeln, die gebraucht werden, um die Klasse zu halten“, erklärte Schnöller.

Weniger ist derzeit im männlichen Jugendbereich los. Die Klassen U 14 und U 16 müssten ausfallen, weil es nicht genügend Teammitglieder gebe. „Dafür haben wir eine U 18 gemeldet, in der jetzt Jugendliche von 13 und 14 Jahren spielen“, berichtete Bednorz. Diese laufe erst einmal für ein Probejahr, am Ende werde Bilanz gezogen. Die Spieler der U 18 verstärken auch die Mannschaft der Herren zwei.

„Wir mussten das zweite Herrenteam mit den jungen Spielern auffüllen, weil es nicht so viele waren. Für die Jungs ist es gut, weil sie sich so an die Spielweise bei den Herren gewöhnen. Vom spielerischen Können sind sie alle soweit“, meinte Sascha Schnöller.

Um die Seniorenteams ist beiden nicht bange. Sie wissen, dass die Routiniers ihre Spiele mit viel Spaß absolvieren und ihr Bestes geben. Was aber nicht heiße, dass es bei den Senioren weniger ehrgeizig zugehe. In der Sommerpause sind wieder Trainingscamps geplant, um die Spieler fit zu halten, wenn es danach in der Medenrunde weitergehe. „Wenn es klappt, würden wir auch gerne im Leistungsbereich in verschiedenen Altersklassen Turniere abhalten, wenn der Zuspruch da ist“, sagte Trainer Schnöller. cid

