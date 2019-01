Neue Stiefel für Jugendgarde

Biblis.Rechtzeitig zur Kampagne darf sich die Jugendgarde des DFC „Unner uns“ über Tanzstiefel freuen.

Zehn Jugendliche der „Storchengarde“ tanzen neben den Kindergarden „Küken“ und „Spatzen“ im kleinen, aber feinen Fastnachtsverein. Doch es fällt bei 55 Mitgliedern schwer, die karnevalistische Ausrüstung stemmen zu können. Das erzählte Trainerin Julia Heiser. Sie war mit Ehemann und Vorsitzendem Stefan Heiser zur Spendenübergabe der Bürgerstiftung Biblis in das Sitzungszimmer im Bürgerzentrum gekommen.

Sichtlich zufrieden beim Anblick der in leuchtendem Orange gekleideten Nachwuchstänzer, freuten sich Bürgerstiftungsvorsitzende Britta Spatz und ihre Stellvertreterin Gisela Gibtner über die jungen DFC-Vertreter. Diese sollten möglichst guten Halt in den neuen Schuhen haben, die insgesamt aus Spendengeldern über 800 Euro finanziert werden. Sie wünschte viel Spaß während der Faschingszeit. „Wir sind gespannt auf euren Auftritt bei der Sitzung“, machte Spatz deutlich.

Diese findet am Freitag, 15. Februar, ab 20.11 Uhr im Bürgerzentrum statt. Auch Stefan Heiser dankte der Bürgerstiftung und zeigte sich angenehm überrascht über die Zuwendung. Denn, so führte er aus: „Als kleiner Verein sind Unterstützer schwer zu finden“. Umso mehr freut er sich auf die bereits fast ausverkaufte DFC-Sitzung und schwärmte mit blitzenden Augen von einem tollen Programm. „Das wird Hammer“, versprach er enthusiastisch. Denn neben den eigenen Akteuren stehen auf der Bühne des 2006 gegründeten Familienvereins einige hochkarätige Fastnachter. Auch er selbst wird sich am karnevalistischen Kokolores aktiv beteiligen. Fell

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.01.2019