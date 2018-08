Neue Wippe in Planung

Anzeige

Biblis.Das „Wir-Gefühl“ in Biblis für den Spielplatz an der B 44 geht in die nächste Runde. Vor einem Jahr konnte dank der Initiative von Julia Herd und Carina Holstein und ihren Helfern der erste Platz bei einer Jubiläumsaktion von Edeka belegt werten. Dafür gab es 50 000 Euro zur Verschönerung des Spielplatzes. Weitere 50 000 Euro nahm die Gemeinde in die Hand. Das Gelände wurde teilweise neu angelegt, einige Spielgeräte blieben und wurden durch neue ergänzt. Dies alles konnten die Besucher beim zweiten Spielplatzfest hautnah erleben und genießen.

Picknickdecken lagen auf dem Boden. Kinder pumpten fleißig Wasser an dem neu angelegten Matschplatz und sprangen mit nackten Füßen herum. Andere spielten Prinzessin, saßen in der großen Spielkutsche. Die ganz Kleinen entdeckten den neuen Kleinkindbereich. Als würde der neue Spielplatz nicht schon genügend Gelegenheiten zum Spielen und Toben bieten, war beim Fest noch zusätzliches Programm geboten.

Zusätzliches Angebot

Das erste Spielplatzfest fand im vergangenen Jahr statt. Damals feierten Eltern und Kinder die Teilnahme am Gewinnspiel. Jetzt, da der Platz sich ganz neu präsentiert, erfolgte die nächste Einladung. „Schnell konnten wir begeisterte Ehrenamtliche wieder aktivieren, zu zweit hätten wir das gar nicht geschafft“, lobte Julia Herd die Helfer im Hintergrund. Ein großes Danke ging auch an die Gemeinde Biblis, die das Projekt großartig unterstütze.