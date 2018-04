Anzeige

Nordheim.Es wird einen Biergarten auf dem Gelände des Hochzeitswalds in Nordheim geben. Das teilte Bürgermeister Felix Kusicka dem Ortsbeirat mit. Der Pächter der Sportheim-Gaststätte hatte deswegen bei der Gemeinde angefragt. Er darf nun ein Gelände von 15 auf 15 Meter nutzen, die Kosten für das Herrichten wird er selbst tragen. Der Pächter wird einen Zaun aufstellen. „Das war der ausschlaggebende Punkt für uns, damit sich die Wiese nicht komplett in eine Hundetoilette verwandelt“, so Kusicka.

Gedenkstätte für Kriegsopfer

Ein weiteres Thema war der Friedhof. Dort soll die Gedenkstätte für die Kriegsopfer umgestaltet werden. „Wir sind mit dem Regierungspräsidium in Verhandlung“, sagte der Bürgermeister. Es soll geklärt werden, ob eine Umgestaltung überhaupt möglich ist, weil es eine „offizielle“ Gedenkstätte ist. Möglicherweise kann eine Förderung in Anspruch genommen werden.

Bei den Rasengräbern ist keine Doppelbelegung in der Tiefe möglich. „Wenn ein Ehepaar nebeneinander in Särgen bestattet werden möchte, muss es zwei benachbarte Gräber mieten. Allerdings dürfen bis zu vier Urnen in einem Rasengrab bestattet werden“, berichtete Kusicka. Die Gestaltung der Baumgräber soll ebenfalls geändert werden. Hier wartet die Gemeinde noch auf Vorschläge des Ortsbeirats, was dort gepflanzt werden soll.