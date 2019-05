Neuer Richtungspfeil soll Lkw fernhalten

Wattenheim.Während der Sitzung des Wattenheimer Ortsbeirats gab Bürgermeister Felix Kusicka lediglich Sachstände zu verschiedenen Themen durch, die teilweise seit längerem im Gespräch sind. So beispielsweise zum angedachten Gehweg zur Brücke am Ortseingang in Richtung Biblis. Da das Grundstück eigentlich Hessen Mobil gehört, hat die Gemeinde dort nachgefragt. Dabei kam heraus, dass die Behörde das Stückchen Land gerne an die Gemeinde verkaufen würde. „Das werden wir kaufen, sofern der Preis annehmbar ist. Derzeit warten wir noch auf eine Angabe der geforderten Summe“, so der Bürgermeister.

Pfeil zeigt bald geradeaus

Anfang Mai gab es einen Vor-Ort-Termin mit der Behörde. Dabei wurde besprochen, dass das Schild an der Rheinbrücke, auf dem Biblis mit einem Pfeil nach links ausgezeichnet ist, geändert werden soll. Denn es fahren nicht nur die erlaubten Lkw über Wattenheim, sondern auch viele andere Laster, die dort eigentlich gar nicht fahren dürften. So erhöhten diese das Verkehrsaufkommen im Ortsteil enorm, von den Erschütterungen auf der Rheinstraße ganz abgesehen.

„Der Richtungspfeil nach Biblis wird künftig geradeaus führen, wie er jetzt für Bürstadt angelegt ist. So sollen ortsfremde Lkw-Fahrer über die B 47 geschickt werden, wie sie auch fahren müssten“, betonte Bürgermeister Kusicka. Ein weiteres Problem sind die spärlich aufgestellten Maut-Erfassungssäulen. Wenn Lkw von der Autobahn Gernsheim kommen und nach Worms wollen, seien auf der gesamten Strecke – von der Abfahrt durch Wattenheim und an Nordheim vorbei – keine Säulen zu finden. „Das sind hin und zurück 56 Kilometer, für die keine Maut gezahlt werden muss. Eine Firma spart so allein dadurch rund 125 000 Euro im Jahr, wenn ein Lkw täglich diese Strecke fahren müsste“, erläuterte der Bürgermeister.

Die Gemeinde will mit dem Mautunternehmen Kontakt aufnehmen, damit wenigstens eine Maut-Säule in Klein-Rohrheim aufgestellt wird. Die verhindere durch die Erfassung, dass die Route über Wattenheim genommen werde, so die Überlegungen.

In Sachen Bücherschrank hat die Gemeinde eine alte, graue Telefonzelle gekauft. Die soll jetzt von den Jusos, die einen Antrag für einen Bücherschrank gestellt hatten, ausgebaut werden. Als Standort ist nach wie vor die Bushaltestelle in Richtung Biblis angedacht. Die Telefonzelle soll unter der Linde verankert werden. Kusicka teilte mit, dass Biblis 15 000 Euro für die Einrichtung von WLAN-Stellen in Wattenheim und Nordheim aus dem EU-Topf erhalten hat.

Ein weiteres Thema waren die Hundekotbeutel. „Wir haben uns noch mal die Standorte von Hundekotbeuteln und Mülleimern angeschaut, und es stellt sich die Frage, ob das alles sinnvoll ist“, so der Bürgermeister. In der kommenden Sitzungsrunde der Ausschüsse wird die CDU den Antrag auf Einführung von Hundekotbeuteln aus Pappe stellen, wie sie bereits in Bensheim erfolgreich im Einsatz seien. „Wenn die in der Landschaft liegenbleiben, können die wenigstens verrotten und verursachen keinen Plastikmüll“, warf Kusicka ein. Er versprach, sich schnellstmöglich für die Reinigung der Geräte auf dem Kinderspielplatz einzusetzen, die seit dem Wochenende mit obszönen Graffiti besprüht worden sind. „Die gleichen Schmierereien befinden sich seit ein paar Tagen auch an der Bahnunterführung in Biblis“, bestätigte er.

