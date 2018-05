Anzeige

Biblis.Seit Ende Februar steht dem Segelverein Biblis ein neuer Vorsitzender vor. Edgar Jahr, langjähriges Mitglied, übernahm bei der Jahreshauptversammlung von Ralf Joppich das Amt des Vorsitzenden. „Ich war überrascht, als man mich ich Vorfeld fragte, meine Söhne sagten gleich: du hast doch bald viel Zeit, übernimm das Amt“, schmunzelte Jahr und so steht er nun an der Spitze des Vereins.

Seit 25 Jahren ist er bereits Mitglied im Verein, zwei Jahre vorher kam er bereits mit dem Segelverein in Kontakt, da damals seine Söhne zum Schnuppern zu den Seglern kamen. So wurde er bei der Jahreshauptversammlung auch für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. „Ich war vorher einfach nur Mitglied, sah aber schon, wie viel der Verein auf die Beine stellt, wie engagiert der Vorstand ist“, so Edgar Jahr, der in Bürstadt wohnt. Er freut sich, dass er in einen sehr intakten und aktiven Vorstand rein gewählt wurde. Im Moment arbeitet er sich noch ein, jedoch wurden von ihm auch schon kleine Veränderungen vorgenommen, damit das Team optimierter arbeitet. Edgar Jahr ist nun das neue Gesicht des Vereins und freut sich auf die Herausforderung seines Amtes. Die ersten großen Veranstaltungen liefen bereits, Regatten wurden ausgetragen, ebenso wie die Weltmeisterschaft in den ferngesteuerten Segelbooten auf dem Gelände des Segelvereins. „Weiterhin haben wir einen neuen Internetauftritt konzipiert, die neue Homepage ist nun online“, konnte Jahr ebenso ankündigen. Weitere Infos gibt es auf der Vereinshomepage unter www.segelvereinbiblis.de. str